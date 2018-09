Slovan pred vlastnými fanúšikmi opäť bez bodu: Nestačili ani na Soči

Hráči Slovana Bratislava prehrali v sobotňajšom domácom dueli v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) s HC Soči 1:4.

Hráči HC Slovan Bratislava nebodovali ani v treťom dueli domácej série v Kontinentálnej hokejovej lige, keď podľahli HK Soči 1:4. Ruský tím profitoval z vydareného začiatku stretnutia, pretože už v 7. min viedol o dva góly vďaka presným bekhendovým koncovkám Alexandra Polunina a Seana Collinsa. Zverenci Vladimíra Országha boli dostatočne strelecky aktívni, ale často im viazla kombinácia a pred bránkou súpera sa nepresadzovali. Až v 33. min to zmenil Matúš Sukeľ, ktorý strelu z ľavého kruhu prekonal Konstantina Barulina. Slovanisti siahali v priebehu tretej tretiny aj na vyrovnanie, no doplatili na slabú efektivitu. V 44. min opäť inkasovali, keď skóroval z brejku Dmitrij Archipov, a definitívnu bodku za stretnutím dal gólom do prázdnej bránky Damir Rachimullin.

Po trinástich vystúpeniach v aktuálnom ročníku nadnárodnej súťaže patrí "belasým" s troma víťazstvami posledné dvanáste miesto v západnej konferencii. Ďalší duel základnej časti KHL odohrajú v piatok 5. októbra na ľade Salavatu Julajev Ufa, kde odštartujú šnúru štyroch duelov vonku. Následne nastúpia proti Barysu Astana, Sibiru Novosibirsk a Avangardu Omsk.

Hokej - Kontinentálna hokejová liga (KHL) - sobota:

HC Slovan Bratislava - HK Soči 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Góly: 33. M. Sukeľ (C. Rau, Meszároš) - 2. Polunin (Šmeľov, Bočarov), 7. Collins (D. Archipov, Šmeľov), 44. D. Archipov, 58. Rachimullin

Vylúčení: 2:6 na 2 min, navyše Ščitov (Soči) trest DKZ za nešportové správanie, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Belov, Naumov - Gordenko, Sysujev (všetci Rus.), 7411 divákov

Zostavy:

Slovan: Čiliak - Sersen, É. Gélinas, Grman, Meszároš, Schaus, Švarný, Klok - Řepík, Taffe, Virta - M. Sukeľ, Bailey, Červený - Liška, Chipchura, C. Rau - Lamper, Hrnka, M. Lunter

Soči: Barulin - Jokipakka, Ščitov, Musin, Auvitu, Budkin, D. Alexandrov, Akmaľdinov, Zborovskij - Bočarov, Rosén, O'Dell - D. Archipov, Collins, Šmeľov - Kapustin, Točitskij, Polunin - Starkov, Tomilin, Rachimullin

Slovanu vôbec nevyšiel vstup do zápasu. Už v 2. min putoval na trestnú lavicu Casey Bailey a jeho vylúčenie potrestal ruský mladík Alexander Polunin, ktorý poslal puk bekhendom zblízka do poloodkrytej siete. O päť minút neskôr ho napodobnil Kanaďan Sean Collins, keď namieril rovnako z bekhendu nechytateľne pod brvno a zabezpečil hosťom dvojgólové vedenie. "Belasí" odpovedali zvýšenou aktivitou, v 10. min si vytvorili tlak pri početnej výhode, ale ani celkovo štrnásť striel v úvodnom dejstve im nestačilo na prekonanie pozorného Kontanstina Barulina.

V úvode druhej tretiny unikol Adam Liška, jeho strela švihom z pravého kruhu však skončila na gólmanovi hostí. Zo strany bratislavského tímu to bolo na dlhú chvíľu všetko, čo vyvolalo piskot v hľadisku. Slovan odpovedal na negatívne reakcie fanúšikov prvým presným zásahom v 33. min. Chad Rau našiel v presilovke na ľavom krídle voľného Matúša Sukeľa, ktorý zakončil presne do pravého horného rohu bránky. V záverečných sekundách sa opäť dostal do úniku Liška, no aj v tomto prípade stroskotal na Barulinovi.

Bratislavčania v 44. min nezužitkovali obrovskú možnosť na vyrovnanie stavu, keď Rudolf Červený v presilovke trafil z tesnej blízkosti iba Barulina, a následne pykali. Vo vlastnom oslabení najskôr neuspel Stanislav Bočarov, no štyri sekundy po vypršaní trestu skóroval z brejku Dmitrij Archipov. V 52. min sa ocitol v podobnej príležitosti Bailey, v samostatnom nájazde však stroskotal na gólmanovi HK Soči. V závere skúsili domáci aj hru bez brankára, no nepochodili rovnako ako v utorok proti Spartaku Moskva. Skóre uzavrel strelou do opustenej siete Damir Rachimullin.