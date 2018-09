Česká lyžiarka dráždi fanúšikov: Oholiť sa alebo byť chlpatá?

Vymyslela si pre nich netradičnú anketu.

Zdravie jej nedovolilo ďalej pokračovať v kariére. Lyžiarka Andrea Zemanová (25) ukončila profesionálnu kariéru kvôli pretrvávajúcim problémom s kolenami.

"Po tom všetkom mi kolená neumožňujú ďalej vrcholovo športovať. Každý rok bol v tomto drsnom športe boj. Ale krásny. Bolesti kompenzovali tie najkrajšie zážitky," napísala Zemanová na svojom Facebooku.

To však neznamená, že by stratila svojich fanúšikov. Tým sa rada pochváli aj ako ju boh stvoril. Jej nahé fotky zo Svetového pohára už dávnejšie obleteli svet. Teraz sa česká kráska opäť pripomenula netradičnou anketou na instagrame. Zverejnila fotku z kúpeľne, na ktorej sa so žiletkou v ruke fanúšikov pýta, či sa oholiť, alebo byť chlpatá.

Andrea napokom zvolila prvú možnosť a nezabudla sa tým pochváliť v nasledujúcom príspevku. "Tak som oholená, ak však nestretnem nejakého princa na bielom koni, všetka práca bola zbytočná," dodala provokačne.