Prehovorili rodičia Miroslava obvineného z vraždy Kuciaka a Kušnírovej: Na zlé chodníčky ho naviedol Tomáš

Deň po obrovskom zásahu v Kolárove, malom mestečku na juhu Slovenska, ostalo ticho, ktoré by sa dalo krájať. Po zásahu NAKA zostala trojica obvinených, medzi ktorými je Tomáš (40), jeho bratranec Miroslav (37) a ich kamarát Zoltán Andruskó. Novému Času sa podarilo spojiť s rodičmi Miroslava.

Práve toho odviedli kukláči v putách ako prvého. Nachádzal sa na Lesnej ulici u svojej priateľky Martiny. Ešte v piatok bola na tom psychicky veľmi zle. Zhovorčivejší boli Mirovi rodičia, ktorí bývajú na Novomestskej, kde polícia prehľadala celý dom a odniesla z neho množstvo vecí.

„My sme už boli hore, zle spávame, bolo to okolo pol piatej. Prehľadávali celý dom, odniesli kopu vecí, počítač, ale aj hasáky, dokonca moje klieštiky, ktorými robím stromčeky šťastia,“ opisuje udalosti mama Eva. Ani chvíľu nepochybujú, že ich syn je nevinný.

„On je taký tichý, utiahnutý, určite by nič také neurobil. Ale Tomáš ho stiahol do niektorých vecí, aj na tú loď, aj do obchodu. Ale už z neho odišiel,“ hovorí otec František. Miroslav spolu s Tomášom mali toho spoločné viac ako dosť. Okrem toho, že sú bratranci, obaja pôsobili v silových zložkách.

Tomáš bol deväť rokov policajtom v Komárne, kde ho degradovali z vyšetrovateľa na radového policajta, Miro slúžil v armáde. Obaja potom pracovali na nákladných lodiach, ktoré mali strážiť pred somálskymi pirátmi, a neskôr spolu podnikali, predávali produkty so zdravou výživou.

„Mirko nebol dlho na tých lodiach, on tam nevydržal, to nebolo pre neho, ani ten obchod, on odtiaľ odišiel. Nám sa však nezdôveroval, my sme ani nevedeli, kde posledné dva mesiace býval. Bol taký utiahnutý,“ bráni matka svojho syna. „Keby s tým mal niečo spoločné, určite ho stiahol Tomáš, ale ak, tak len ako nejakého šoféra, určite nič neurobil, ani nevedel, o čo ide. Ak sa dal nahovoriť, tak pre peniaze,“ tvrdí mama.

Gauner aj tichý chlapec

V dome rodičov Tomáša na Harcsovej ulici sa policajti zdržali najdlhšie. Od štvrtej rána prehľadávali dom, odniesli množstvo dôkazov, medziiným aj počítač a osobné auto. Rodičia hovoriť nechceli, o Tomášovi však jeho príbuzná tvrdí, že neverí, že by to urobil.

„On aj na tých lodiach nebol spokojný, hovoril, že si to predstavoval ináč. Preto tam aj skončil pred dvoma rokmi a začal predávať výživové doplnky,“ hovorí príbuzná. „Nikto z rodiny neverí, že by niečo také urobil, to je nezmysel, oni potrebovali niekoho chytiť a on sa im hodil,“ tvrdí.

O tichom chlapcovi však po Kolárove dobré reči nepočuť. Mnohí ho označujú za človeka, ktorý „vedel veci upratať“. Sám sa prezentuje so zbraňami a chváli sa výcvikom pre privátnych bodygardov, ktorý nemá najlepšiu povesť. Podľa našich informácii je však podozrivý aj z vraždy miestneho podnikateľa Petra († 40). Miro u neho pracoval ako šofér.