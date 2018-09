Trnava pred derby v ťažkej situácii: Chudý verí v podporu divákov

Futbalisti Spartaka Trnava sa po nevydarenom vstupe do nového ročníka Fortuna ligy potrebujú herne a najmä bodovo naštartovať. Momentálne im patrí v tabuľke 9. miesto s priepastným 15-bodovým mankom na lídra súťaže Slovan Bratislava, s ktorým sa stretnú v sobotňajšom šlágri 10. kola najvyššej súťaže.

Zverenci Radoslava Látala si v stredu splnili povinnosť a po víťazstve 3:1 nad Mostom pri Bratislave postúpili do 5. kola Slovnaft Cupu. Spartak nastúpil v improvizovanom zložení, opory mali voľno a šetrili sa na najväčšie slovenské derby. "Derby sú vždy špecifické, ale pripravujem hráčov na každý zápas rovnako, či ide o Senicu, Slovan, alebo Fenerbahce. Aj hráči berú súboj so Slovanom špeciálne, netreba ich extra motivovať," uviedol Látal na piatkovom brífingu.

Jeho tím dal v lete na piedestál boje v predkolách Ligy majstrov, resp. v play off Európskej ligy, domáca súťaž sa ocitla na vedľajšej koľaji. Naposledy v nej Spartak získal všetky body ešte 11. augusta, keď doma zdolal Michalovce 1:0.

"Andelom" sa vzdialila nielen obhajoba titulu, ale aj miestenka v hornej polovici tabuľky, ktorá bude hrať na jar o titul, resp. účasť v európskych súťažiach. "Zápasy išli za sebou v rýchlom slede. Pribúdala únava i zranenia hráčov, neboli sme schopní nastupovať do každého zápasu v plnej sile. Uvedomujeme si ťažkú situáciu, v ktorej sme sa ocitli, ale bojujeme s tým a chystáme sa zodpovedne na každého súpera. V sobotu príde Slovan, o ktorom vieme, že má obrovskú útočnú silu. V krídelných priestoroch sú nebezpeční Čavrič a Moha, na hrote Šporar. Na nich si musíme dať najväčší pozor," poznamenal Látal.

Brankára Martina Chudého by potešilo, keby sa mužstvo práve proti odvekému rivalovi "nakoplo", pomôcť k tomu by mu mohli aj fanúšikovia: "Keby ich zajtra prišlo desať-dvanásťtisíc, veľmi by nám pomohli a boli by náš dvanásty hráč. Čaká nás náročný zápas, Slovan je na čele tabuľky, nám zasa Fortuna liga uchádza pre účinkovanie v Európe. Na druhej strane by sme to však nemenili, lebo v nej dosahujeme fantastické úspechy. Rešpektujeme silu Slovana, ale hráme doma a potrebujeme to zvládnuť, začať zbierať body a šplhať sa v tabuľke nahor. Zápasy s ťažkými súpermi nám v tejto sezóne vychádzajú a verím, že zajtra to potvrdíme."

Slovan má po vypadnutí v 3. predkole Európskej ligy s Rapidom Viedeň i z domáceho pohára pred sebou jediný cieľ - zisk majstrovského titulu. "Belasí" v tomto ročníku ligy ešte nenašli premožiteľa, hoci herne zaostávajú za očakávaniami vedenia klubu. "Slovan sa dal dokopy, začal hrať tímovejšie a stabilizoval defenzívu. Rozstrieľal sa Šporar a celkovo jeho útočná fáza predstavuje veľkú silu," myslí si Chudý.

Zápas Trnava - Slovan má na Štadióne Antona Malatinského úvodný výkop v sobotu 29. septembra o 18.00 h. Po ňom čaká na Spartak duel D-skupiny Európskej ligy na pôde Fenerbahce Istanbul (vo štvrtok 4. októbra o 18.55 SELČ).