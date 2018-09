Pre Erika Grendela bude mať derby pikantnú príchuť: Zvládli sme aj lepších, ako je Slovan!

Pikantné derby! Najmä pre stredopoliara Erika Grendela (29). Handlovský rodák bol šesť rokov súčasťou Slovana Bratislava. Od tejto sezóny ho platí najväčší konkurent belasých - Spartak Trnava.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Pred dnešným vzájomným súbojom 10. kola Fortuna ligy na štadióne Antona Malatinského (o 18.00 hod., PP RTVS 2) mu preto logicky behajú hlavou spomienky na účinkovanie v tíme súpera.

„Časť futbalového života som prežil v Slovane. Nebude to pre mňa zápas ako každý iný. Chcem sa nachystať zodpovedne. Nechať emócie v kabíne a sústrediť sa len na môj výkon,“ zdôraznil pre Nový Čas. Oba tímy delí po deviatich kolách ligy priepastný 15-bodový rozdiel. Trnavský majster sa popri historickej účasti v Európskej lige nevie dostať v domácej najvyššej súťaži do správneho tempa.

„V derby sa tieto rozdiely mažú. Na ne sa nemyslí. Verím, že na ihrisku nebude vidieť, ako sme v tabuľke od seba vzdialení a zápas zvládneme.“ Na poslednú bitku nezmieriteľných rivalov nemá najlepšie spomienky.

„So Slovanom sme dostali v Trnave štvorku. Ešte na starom štadióne. Spartak nás vtedy riadne rozprášil. Nebol by som proti, keby sa teraz niečo podobné zopakovalo. Samozrejme, opäť v prospech Trnavy,“ zasmial sa Grendel.

Medzi fanúšikmi oboch tímov, najmä tých radikálnejších, prebieha na sociálnych sieťach už pár dní ostré podpichovanie a tvrdé odkazy. Podľa Grendela medzi hráčmi Trnavy a Slovana neexistuje nenávisť. „Nie sme nepriatelia. Nejaká nevraživosť nech ide bokom. Rozdáme si to férovo na ihrisku. Nech vyhrá lepší. Prekáračky prenechajme fanúšikom. My hráme futbal.“

Na lavičku Slovana sa vracia tréner Martin Ševela, ktorému disciplinárka skrátila trest za neoprávnený štart Marina Ljubičiča v Slovenskom pohári. Jeho tím stratil zatiaľ iba štyri body.

„Má veľmi silnú ofenzívu so šikovnými chlapcami na krídlach. A gólového Šporara. V tejto sezóne sme čelili aj lepším mužstvám, ako je Slovan. A dokázali sme si poradiť. Nevidím dôvod, prečo by sme to nemohli zvládnuť aj teraz,“ vyhlásil Grendel.

HRALI V SLOVANE A NESKÔR V TRNAVE

Ján Zlocha (1964, 1968 - 1973/1964 – 1966, 1967 - 1968)

Jaroslav Timko (1988 – 1995/1996 - 2001)

Miroslav Kriss (1998 – 2001/2001 - 2007)

Dušan Tittel (1982 – 1991, 1993 – 1997/1997 - 1999)

Peter Štepanovský (2008 – 2011/2013)

Luis Fabio Gomes (1996 – 1997/1997 - 2000)

Ondrej Krištofík (186 – 1987, 1989 – 1994/1998 – 1999)

Jakub Rada (2008/2018)

Erik Grendel (2009 – 2015/2018)

HRALI V TRNAVE A NESKÔR V SLOVANE

Anton Malatinský (1956 – 1960, 1963 – 1968, 1971 – 1976/1978 - 1981)

Jozef Adamec (1959 – 1976/1964 - 1965)

Vojtech Varadin (1967 – 1975/1978 – 1981)

Vladimír Ekhardt (1984 – 1988/1988 - 1990)

Marek Ujlaky (1992 – 1999, 2001, 2002 – 2007/2001)

Miroslav König (1993 – 1994/1995 - 2000)

Igor Bališ (1988 – 1999/1999 - 2000)

Pavol Masaryk (2003 – 2005/2005 - 2010)

Kamil Kopúnek (2002 – 2010/2012 - 2013)

Fortuna liga – 10. kolo:

Sobota 29. septembra

o 16.00 hod. (PP Orange Sport) Sereď – Nitra

o 18.00 hod. (PP RTVS 2) Trnava – Slovan

o 19.00 hod. Podbrezová – Trenčín

Michalovce – Ružomberok

Senica – D. Streda

Z. Moravce – Žilina

Tabuľka:

1. Slovan921:923

2. D. Streda924:1418

3. Trenčín920:1517

4. Ružomberok917:716

5. Žilina915:1016

6. Podbrezová911:1413

7. Nitra915:1312

8. Sereď910:1810

9. Trnava97:88

10. Zl. Moravce99:167

11. Senica95:206

12. Michalovce97:174