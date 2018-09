Najkrajšia žena tohto leta je známa: Slovákom sa najviac páči Alexandra z Bratislavy!

Súťaž Miss leta 2018 už má svoju víťazku. Stala sa ňou 22-ročná Alexandra Zemanová z Bratislavy.

Letná súťaž krásy je na konci a konečne poznáme meno kráľovnej. Krásna Alexandra Zemanová prevzala žezlo po minuloročnej víťazke Dominike Grecovej. Podarilo sa jej poraziť 691 Sloveniek, ktoré sa prihlásili do Miss leta 2018.

Ľudia za ňu hlasovali ako blázni. Prvú priečku obsadila Bratislavčanka s 50 913 hlasmi. O 7-tisíc menej získala 1.vicemiss Erika Astalošová (43 648) z Košíc. V závese 300 hlasov so 43 329 skončila 2.vicemiss Nikola Tušimová z Poltára.

"Bojovala som do poslednej chvíle a som veľmi šťastná. Určite by som odporúčala aj ostatným dievčatám prihlásiť sa do Miss leta, sú to skvelé zážitky a skúsenosti. Pre mňa bolo najlepším zážitkom plávanie s delfínmi na sústredení," vyjadrila sa čerstvá víťazka Alexandra.

Víťazka Miss leta 2018 získava: