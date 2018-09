Lucie Bílá letela na výlet so sexi frajerom: Detail na jeho tele vzbudzuje obdiv, ale aj obavy!

Chlapov chytá depresia, ženy len tíško závidia.

Česká speváčka Lucie Bílá (52) a jej priateľ Radek Filipi (35) sa vybrali na výlet do Londýna. Spred pražského letiska Václava Havla pridali spoločnú fotografiu. ,,Pracovný víkend sa podaril a teraz hurá na výlet!“ napísala k nemu slávica. Fotke však namiesto kufrov dominuje iná vec – obrovský biceps jej o 17 rokov mladšieho priateľa. Ten je väčší, ako hlava českej speváčky!

Radkova vymakaná horná končatina neušla pozornosti fanúšikov. ,,Brďo, váš priateľ má trikrát takú pažu ako vy“, ,,Môže mať niekto tak veľkú ruku?“ či ,,To sú bicepsy“, znejú komentáre prekvapených priaznivcov Lucky Bílej. Ďalší sa zase zhodnú na tom, čo napísala jedna z fanúšičiek. ,,Vedľa vášho priateľa by som v lietadle sedieť nechcela.“ Radek a jeho mocné svaly by totiž určite zabrali aj dve sedadlá. ,,Vypadá ako nafúknutý Pepek námorník“ a ,,Tá ruka je strašidelná, neprirodzená,“ rypli si do svalovca pre zmenu neprajníci.