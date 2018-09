Mama Martiny Kušnírovej († 27) po policajnej razii v Kolárove: Odkaz plný nádeje

Zasvietila im aspoň iskra nádeje? Rodiny zavraždených celé mesiace dúfali, že sa dozvedia mená páchateľov vraždy ich milovaných.

Po tom, čo polícia začala s raziami v domoch v Kolárove, mama Martiny Kušnírovej († 27) Zlatica verí, že sa všetko uberá správnym smerom.

„Ráno mi volala Majka Kuciaková (sestra Jána, pozn. red.). Ešte som ani nemala zapnutý internet, tak som sa zľakla, či sa niečo nestalo. Ale zvestovala mi: „Zlatka, už ich majú.“ Nevedela som, či sa tešiť, alebo plakať, začalo mi búšiť srdce, že je to konečne tu...“ povedala Zlatica Kušnírová Novému Času. Zatiaľ nepoznala viac detailov. „Bola som skeptik, ale začínam veriť, že sa to uberá dobrým smerom. A aj keď to nebude hneď, že sa postupne dostaneme aj k objednávateľom. Lebo tí sú najdôležitejší,“ dodala Zlatica.

Tvrdí, že vrahovia by neboli bez toho, aby ich niekto nezaplatil a nenajal. „Doposiaľ som neverila, že sa toto môže podariť. Trochu ma to potešilo. Deti nám to nevráti, ale aspoň nech zavládne spravodlivosť. Tak som si vravela, nech sa to posunie do Dušičiek, aby som mohla našim mladým oznámiť, že sa to konečne pohlo, keď sa s nimi budem rozprávať pri hroboch. Začínam veriť, že chytia aj objednávateľov, lebo sa zdá, že vyšetrovatelia robia, čo môžu a myslia to s odhaľovaním vážne a nebudeme ďalšie roky čakať na odhalenie objednávateľa,“ zakončila Zlatica s tým, že ešte nevie, čo povie vrahom, keď sa s nimi stretne. „Bojím sa, aby som ich neopľula,“ skonštatovala.

Sestra Jána Kuciaka Mária hovorí, že objednávatelia sú dôležitejší. „Mali sme informácie, že by mali niekoho zadržať a že sa nám ozvú, skôr ako to budú medializovať. Pred troma týždňami nás informovali, že majú niekoho. Malo ísť o vykonávateľa,“ uviedla Novému Času Majka.