Advokáti rodiny Kuciaka († 27) a Kušnírovej († 27): Vyšetrovateľom dôverujeme!

Žiada dôveru. Bývalý minister vnútra a spravodlivosti a zároveň advokát rodiny zavraždeného Jána Kuciaka Daniel Lipšic približuje prácu vyšetrovateľov.

Ten ocenil ich pátranie a podotkol, že po úspešnej identifikácii a následnom obvinení vrahov bude dôležité nájsť objednávateľov popravy mladej dvojice. Práve oni sú podľa neho oveľa nebezpečnejší. Ak sa to nepodarí, nebude vyšetrovanie úkladnej vraždy považovať za úspešné.

Zásah v Kolárove je veľkým posunom. Čo bude nasledovať?

Vyšetrovanie išlo vždy vo dvoch líniách. Jedna sa týkala možných objednávateľov, druhá vykonávateľov. Realizovali sa úkony týkajúce sa vykonávateľov, je to, samozrejme, veľmi dôležitý krok vo vyšetrovaní. Čo ma na tom mrzí možno najviac, je, že napriek veľmi výraznému posunu vo vyšetrovaní je dnes všeobecná skepsa k polícii a justícii. Mnoho ľudí neverí, že ide o reálnych podozrivých. Je to dôsledkom toho, že politické, ale v minulosti aj policajné špičky svojou prácou doviedli dôveru týchto zložiek na úroveň mrazu. Je to veľmi smutné, pretože na polícii a prokuratúre sú aj veľmi skúsení a charakterní ľudia, mnohí z nich pracovali na vyšetrení tohto prípadu a je smutné, že verejnosť paušalizuje tú skepsu akoby na všetkých.

Ako sa dá vysporiadať s druhou líniou, a to objednávateľmi?

Samozrejme, dôležité je povedať, že vykonávatelia sú len jednou líniou, oveľa dôležitejší sú objednávatelia tohto činu. To sú najnebezpečnejšie osoby, ktoré si neváhali z dôvodu pomsty alebo strachu objednať vraždu. Vyšetrovanie, samozrejme, pokračuje, ale určite by nebolo dobré zverejňovať dopredu, akým smerom sa pohybuje. Som mierny optimista, že sa v nejakom okamihu podarí vypátrať a identifikovať aj objednávateľov a postaviť ich pred súd. Bol by to obrovský úspech celého Slovenska.

Je predčasné hovoriť o časovom horizonte?

Určite áno. Som rád, že médiá boli tolerantné k tomu, že informácií z vyšetrovania je pomerne obmedzené množstvo. Treba si uvedomiť, že aj podozrivé osoby sledujú médiá. Za to, že ani dnešná realizácia neprenikla do médií, respektíve že nebolo nič zverejnené, patrí vďaka osobám, ktoré o tom vedeli, a napriek tomu neišli do nejakého bombastického titulku, ktorý by však mohol zmariť dnešné úkony.

Robí polícia lepšie kroky ako na začiatku?

Je pravda, že prvotné úkony neboli vykonané profesionálne, čo koniec koncov potvrdili aj prokurátori. A možno keby bola vykonaná profesionálnejšia obhliadka miesta činu, mohli by sme sa už skôr dopracovať k dnešným úkonom. Pretože by sme mali nejaký kamienok v mozaike, ktorý by mohol vyšetrovanie urýchliť.

Môže sa stať, že to bude mať rýchly spád?

Tieto úkony budú mať určite rýchly spád, musia mať, sú veľmi striktné lehoty v trestnom poriadku, v ktorých musia orgány činné v trestnom konaní konať. Poznajúc prokurátorov, ktorí túto vec dozorujú, som presvedčený o tom, že dôkazná situácia, ktorú vyhodnotili a ktorá predchádzala dnešným úkonom, je taká silná, že to bude mať za následok ďalšie procesné úkony v najbližších dňoch.

Je dnešný úkon dobrou správou, možno očakávať, že sa to skončí potrestaním páchateľov objednávateľov?

Je dobrou správou určite s dvoma poznámkami. Tá prvá je, že stále sú kľúčoví objednávatelia, a druhá poznámka je, že aj dnešný prípad a reakcie verejnosti poukazujú, na akom bode mrazu je dôveryhodnosť našich policajných a justičných zložiek. A to je vec, ktorej mi je veľmi ľúto aj kvôli mnohým poctivým vyšetrovateľom alebo prokurátorom, ktorí za to nijako nemôžu a práve, naopak, ich práca v nejakom okamihu pomôže k tomu, aby dôveryhodnosť týchto zložiek bola taká, aká by v normálnom štáte mala byť.

Tí ľudia vedia, čo robia

Roman Kvasnica, advokát rodiny Kušnírovej