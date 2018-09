Ďalšia pohroma pre vyhodeného farára Lajchu: Falošný list biskupovi

Kto ho napísal?! Banskobystrickému biskupovi Mariánovi Chovancovi prišel ostrý otvorený list. Autor ho ostro kritizuje za vyhodenie farárov Lajchu a Baláža, ktorí vydali knihu Tragédia celibátu – Mŕtva manželka.

Otvorený list sa vo štvrtok ako blesk šíril internetom, pričom jeho autorstvo prísúdili kňazovi Michalovi Lajchovi (34). Ten ostal v šoku a tvrdí, že nič také biskupovi nenapísal. "Bolo by to trápne. Nie som predsa hlúpy," bráni sa.

„Takúto hanbu na sto rokov pre rímskokatolícku cirkev na Slovensku, aká sa tu deje v týchto dňoch na Váš popud, sme tu ešte nevideli. Aby sa dvaja mladí intelektuáli takto verejne Vaším pričinením zhanobili a odstavili,“ píše autor v liste a pokračuje, že ide o dvoch bezúhonných kňazov bez homosexuálnych sklonov, frajeriek, intelektuálne nadaných, oduševnených a milujúcich pravdu, bojujúcich proti zlu, krivde a diskriminácii. „Toto je postoj diecézneho biskupa 21. storočia? Postoj v napätej dobe škandálov z nezvládnutia sexuality rímskokatolíckych kňazov po celom svete, aj u nás?“ pýta sa autor listu biskupa s tým, že suspendoval dvoch kňazov, prvého vraj za to, že nebol na fare v určitý čas. To by vraj s ním mali suspendovať polovicu diecézy.

Lajcha: Ja som to nepísal

Suspendáciou Baláža si biskup podľa pisateľa zavaril.Vieme, koľko kňazov je aj u Vás homosexuálnych, koľko sukničkárov, koľko... nechcem menovať a ďaleko netreba chodiť. A tým, že ste prepustili dvoch poctivcov, stiahli ste na seba a svoj obraz nenapraviteľnú hanbu a otrasne pokrivili tvár cirkvi na Slovensku,“ píše autor listu na záver.

List bez podpisu dostali okrem biskupa aj všetci kňazi Banskobystrickej diecézy a všetci diecézni biskupi. Jeho autorstvo prisúdili kňazovi Michalovi Lajchovi. „Určite som ho nepísal, nie som predsa hlúpy. A bolo by to trápne. Autora poznám, je to bývalý bohoslovec. Je už ženatý a jeho manželka sa bojí problémov. Chcel aspoň takto povedať svoj názor. Osobne som rád za takúto podporu, veď je to všetko pravda,“ povedal Lajcha.

Celé znenie listu:

"Vaša excelencia, Mons. Marián Chovanec,



v posledných týždňoch sme na Slovensku svedkami nebývalej viery a

odvahy dvoch mladých kňazov, ktorí doposiaľ spadali pod Vašu

jurisdikciu. Dnes sú Vami postavení mimo službu pre názor a mienku,

ktorá nesúhlasí s násilnosťou, páchanou na rímskokatolíckych

klerikoch, keď im je zabránené mať svoju riadnu rodinu a oženiť sa.

Upozornili na túto diskrimináciu, stali sa svedomím vlastných

formátorov v seminári a otvorili mnohým mladým mužom oči, nielen

bohoslovcom, slobodným, ale aj ženatým. Dali najavo nesúhlas s tézou,

že koho si Boh vyvolil za kňaza v Rímskokatolíckej cirkvi, toho

automaticky povolal k celibátu. Tento blud popreli vo svojej knihe,

ktorú som prečítal. Nič v nej si nezasluhovalo trest suspenzie. Vy ste

dnes hlásateľom tohto bludu pre Váš postoj, ktorým ste ich násilne

vyškrtli zo zoznamu slušných kňazov. Ako kedysi dvaja solúnski bratia

u nás si vyslúžili nepriateľstvo a hanobu biskupa Wichinga,

zmietajúceho sa v blude trojjazyčníctva spolu s celou vtedajšou

západnou rímskokatolíckou cirkvou, tak sú dnes i títo mladí svedomití

muži zhanobení a vyhodení pre obhajobu pravej viery.



Takúto hanbu na sto rokov pre Rímskokatolícku cirkev na Slovensku aká

sa tu deje v týchto dňoch na Váš popud sme tu ešte nevideli. Aby sa

dvaja mladí intelektuáli takto verejne Vaším pričinením zhanobili a

odstavili! Keď pred pár rokmi exkomunikovali baziliánov v Bratislave a

Trnave, tam veľmi nebolo o čom, aj keď i to mnohí odsúdili. Suspenzia

by bola viac namieste. Ale toto?! Dvaja bezúhonní kňazi, bez

homosexuálnych sklonov, bez frajeriek, intelektuálne nadaní,

oduševnení a milujúci pravdu, bojujúci proti evidentnému zlu, krivde a

diskriminácii! Toto je postoj diecézneho biskupa 21. storočia? Postoj

v napätej dobe škandálov z n ezvládnutia sexuality rímskokatolíckych

kňazov po celom svete, v Európe ba aj i u nás, na Slovensku?



Vaše rozhodnutie ma veľmi rozhorčilo a viem, že nielen mňa, ale aj

množstvo iných kňazov, ktorí po celom Slovensku so zatajeným dychom

sledovali vývoj situácie a vyjadrovali skryto i verejne svoje sympatie

Petrovi a Michalovi. Veľmi ste nás týmto sklamali. Ba čo viac, opäť

ste cirkvi na Slovensku nedovolili vymaniť sa z tieňov teologickej

nereflexie, akú tu máme od päťdesiatych rokov minulého storočia. Keď

sa umlčí iný názor, hoci i kritický, potvrdzuje sa despotizmus moci

ako za totality. Takto ste ho i Vy potvrdili. Taká teológia, ktorá sa

obmedzuje len na svoje vlastné predpoklady sa sama oberá o možnosť

vnútorného rozvoja. – To ste sa od kardinála nenaučili? Sú to jeho

slová! Lenže za jeho éry sa nielen písalo, ale aj svätilo ženatých, aj

keď on odskočil od tejto myšlienky hneď po revolúcii a skryl to za

iných. Osobne viem o viacerých ženatých rímskokatolíkoch, ktorých

poslal na vysviacku za kňazov počas komunizmu aj keď sám ich nesvätil.



Dnes za tento verejne prezentovaný postoj ste suspendovali dvoch

kňazov, prvého vraj, že nebol na fare vtedy a vtedy. To ste spolu s

ním mali suspendovať polovicu diecézy. Ale suspendáciou Petra ste si

riadne zavarili. A zavarili aj každému poctivému a úprimnému

katolíckemu kňazovi, pretože s týmto Vaším krokom sa nedá stotožniť v

žiadnom prípade. Aj keď Vám možno niektorí episkopálni spolubratia

zatlieskali, vedzte, že to bol práve Váš predchodca, kto prijal

viacero ženatých kňazov pod seba a nechal ich slúžiť v diecéze po páde

totality. Dnes ste postavili novú totalitu, ešte horšiu, než bola tá

predošlá.



Najviac ma však mrzí, že namiesto seriózneho riešenia nastoleného

problému celibátu resp. svätenia ženatých ste pošliapali po slobode,

pravde a cti v cirkvi. Vieme, koľko kňazov je aj u Vás homosexuálnych,

koľko sukničkárov, koľko... nechcem menovať a ďaleko netreba chodiť. A

tým, že ste prepustili týchto dvoch poctivcov, stiahli ste na seba a

svoj obraz nenapraviteľnú hanbu a otrasne pokrivili tvár cirkvi na

Slovensku.



Na vedomie všetkým kňazom bystrickej diecézy a všetkým diecéznym biskupom."