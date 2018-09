Ani najlepšie platená modelka Gisele Bündchen nie je dokonalá: Problémy s prsiami jej vzali sebavedomie

Najlepšie platená modelka sveta má umelé prsia.

Brazílčanka Gisele Bündchen (38) teraz priznala, že si po deťoch nechala prsníky tvarovo vylepšiť a zväčšiť. Dojčenie sa totiž na jej prsiach podpísalo výrazne a ona stratila sebavedomie pri fotení. ,,Vždy ma vyzdvihovali kvôli telu, mala som pocit, že ľudia očakávajú, že nejako budem vyzerať, čo som nemohla už splniť. Cítila som sa veľmi zraniteľná, pretože síce môžem cvičiť a jesť zdravo, ale nemôžem zmeniť fakt, že si obe deti pri dojčení užívali viac ľavý prsník než ten pravý. Chcela som proste, aby som mala obe prsia rovnaké a aby ich ľudia prestali komentovať. Veci môžu zvonka vyzerať dokonale, ale nikto nemá potuchy, čo sa odohráva vo vnútri," odhalila Gisele v rozhovore pre magazín People.



V sebaľútosti potom modelka zarábajúca miliardy tvrdila, že dokonca uvažovala o samovražde a že po operácii pŕs mala problém si na ne zvyknúť. ,,Keď som sa prebudila, hovorila som si, čo som to urobila? Mala som pocit, že žijem v cudzom tele. Nedokázala som ho spoznať... Manžel mi hovoril ,Milujem ťa bez ohľadu na čokoľvek´, a teda, že vyzerám nádherne. To bola ďalšia lekcia, čo vás nezabije, to vás posilní. Ale priala by som si, aby som na to prišla trochu inak," dodala Gisele. S manželom Tomom Bradym má osemročného Benjamina a päťročnú Vivian.