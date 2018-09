Súťažiaci z Česko Slovensko má talent si od Slávika vypočul drsnú urážku: Teraz po ňom pátra polícia!

V roku 2012 v šou Česko Slovensko má talent neslávne zaujal vtedy 18-ročný študent Pavel Emmerling.

Pod umeleckým menom Pauling predviedol rap v angličtine, ktorý prinútil vstať porotcu Martina Dejdara zo stoličky. Herec za ním vyšiel na pódium, aby mu ukázal, ako sa má podľa neho rapovať.

Od ostatných porotcov schytal Pavel neľútostnú kritiku. ,,Vedia rodičia, kde si? Myslím, že by ťa mali sprevádzať. Nie si v poriadku, že?“ spýtala s obavami Lucie Bílá. Mladík odvetil, že chce, aby sa na ňom ľudia smiali. ,,To ale nie je vtipné, pretože ty nie si v poriadku. Mám pocit, že to budeš mať v živote veľmi ťažké,“ vyjadrila sa. Slávik ešte pritvrdil ,,Táto šou často priťahuje úchylných exhibicionistov a ty patríš medzi nich, pretože nič nevieš.“ Pavel to okrem iného skúšal aj v Česko Slovenskej SuperStar, kde to ,,dotiahol“ do Hviezdnej roty.

Ako teraz Blesk.cz informuje, dnes 24-ročného mladíka hľadá polícia. Utiekol totiž z povolenej väzenskej vychádzky s vychovávateľom, v nestráženej chvíli mu ušiel. Polícia ako jeho zvláštne znamenie uvádza, že nad ľavým lakťom má vytetovaný zelený list marihuany.