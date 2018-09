Dom hrôzy v Malackách definitívne zbúrali: Trápenie obyvateľov sa skončilo, po 10 rokoch sa vyspali!

Koniec nočnej mory! Trápenie, ktoré desať rokov zažívali obyvatelia Družstevnej ulice v Malackách, sa v utorok definitívne skončilo.

Bager začal s demoláciou chatrče stojacej v tesnom susedstve domu Oskara Dobrovodského (47), muža, ktorý si s neprispôsobivými občanmi mesta zažil asi najviac nepríjemností. Neslávne známy malacký dom hrôzy začali búrať v utorok. „V skutočnosti sme na tom pracovali posledné 3 roky, ale bez prítomnosti kamier,“ vysvetľuje hovorkyňa primátora Ľubica Pilzová.

Ako hovorí, prvým problémom bolo, že pozemok mal veľké množstvo vlastníkov, druhým, že ho obývalo 40 osôb, z toho 15 detí. „Skupinu sme preto postupne rozdelili. Každý rok dom opustila jedna časť,“ objasňuje.

Nič nedostali zadarmo

Hovorí, že nikto nezostal na ulici, no zdôrazňuje, že nikto nedostal nič zadarmo. „Pozemok sa predal a z peňazí sa vyplatili dlhy obyvateľov voči mestu, nebankovkám a ďalším inštitúciám,“ vypočítava. Podľa Pilzovej dve rodiny dostali šancu nájomného bývania v nízkoštandardných bunkách, na ktoré mesto získalo dotáciu od splnomocnenca pre rómske komunity.

Ďalšia si mohla prenajať pozemok, kde si mohli postaviť dom a jedna časť si zabezpečila bývanie vo vlastnej réžii. „Rodiny boli ochotné spolupracovať,“ hovorí Pilzová. Nový majiteľ, podľa našich informácií ide o obyvateľku Veľkých Levár, bude musieť objekt upraviť a vydezinfikovať na vlastné náklady. Len odvoz smetí a trosiek bude stáť podľa Oskara Dobrovodského 8 000 eur, zeminu treba vykopať do hĺbky 2 metrov a nahradiť novou, netoxickou.

Konečne si ale vydýchol. „Je to prvý raz po 10 rokoch, čo som sa poriadne vyspal,“ povedal. Dobrovodského najviac hnevá, že mu po celé roky nikto nepomohol. „Čo nás to stálo peňazí na opravu domu, zničili nám celú fasádu. A to nehovorím vnútri. Otec kvôli tomu ochorel, som presvedčený, že z tých splodín, čo tu spaľovali, dostal rakovinu pľúc,“ vraví. Na otázku, či sa cíti spokojný, dodal: „Stratil som 10 rokov života.“

Chronológia prípadu: