Jaguar Land Rover ešte nespustil výrobu a už rieši problém: Odborári hrozia štrajkom

Výroba v závode Jaguar Land Rover sa ešte ani nezačala a už ju môže ohroziť štrajk. Odborári sa nedohodli s vedením na platových podmienkach, nevylučujú ani možnosť, že pri spustení výroby do práce nenastúpia. Rozhodnutie by malo padnúť do pondelka.

S vedením sa dohodli na podmienkach kolektívnej zmluvy, ostala však otvorená najdôležitejšia, a to platy. „Žiadame, aby sa zvýšili o 13,5 %, už teraz však vieme, že je to nereálne,“ povedal predák Peter Mrázik. „Momentálne sa robí v režime 650 € základný plat v hrubom, k tomu je kompetenčný príspevok 70 €, ak má zamestnanec skúsenosti s prácou v tomto odvetví,“ dodáva Mrázik. Ide o najzákladnejšie platové ohodnotenie operátora výroby, čiže najväčšiu skupinu zamestnancov. Odborári rokujú priamo s vedením vo Veľkej Británii. „Vedenie v Nitre nemalo dostačujúci mandát na rozhodovanie o vyššej ponuke, než ktorú nám dali na stôl. A tá je pre nás neakceptovateľná. Momentálne preferujeme cestu dohody, snažíme sa vyvíjať tlak, ale ak to ináč nepôjde, využijeme všetky zákonom dostupné možnosti, nevylučujeme ani ostrý štrajk,“ zdôrazňuje Mrázik. Otvoriť galériu Jaguar Land Rover. Zdroj: apm „Sme presvedčení, že dospejeme k uspokojivému výsledku pre obe strany,“ uviedla Miroslava Remenárová, manažérka pre firemné vzťahy závodu Jaguar Land Rover Slovakia. Nábory stále prebiehajú, chýba obsadiť asi 100 miest. „V našom závode v Nitre aktuálne zamestnávame 1 400 pracovníkov, 98 % tvoria zamestnanci zo Slovenska,“ tvrdí Remenárová. Napriek tvrdému rokovaniu sľubujú dobré mzdové ohodnotenia a bonusový systém. „Mesačná mzda sa bude pohybovať v rozmedzí od 900 po 1 800 € v priemere za mesiac, v závislosti od pracovnej pozície a skúseností,“ dodala Remenárová s tým, že balíček zahŕňa bonusový systém, 13. plat, ročný príspevok 300 € na benefity, zvozovú autobusovú dopravu, dotované stravovanie či príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie a životné poistenie. Otvoriť galériu Predák odborárov Peter Mrázik nevylučuje ani ostrý štrajk. Zdroj: amr Aké zvýšenie požadujú odborári? Mzda operátora výroby: 650 € v hrubom

Požadujú: 738 € v hrubom

Nárast by bol: 13,5 %, + 88 €

Kompetečný príplatok: 70 €

Požadujú: 79 €

Nárast by bol: 12,86 %, + 9 €

Ročný nárast by bol: 1 164 €