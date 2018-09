Ľudia píšu umelcovi, aby im urobil zdarma portrét podľa fotky: Jeho reakcia vás pobaví

Namiesto kresby dostali poriadnu lekciu.

Tak ako nežiadate jedlo v reštaurácii zdarma, by ste nemali žiadať o umenie grátis. Rovnako nečakáte, že na zápas obľúbeného futbalového tímu sa dostanete bez zaplatenia vstupného.

Umelec Jon Arton z Birminghamu v Anglicku dostáva od fanúšikov správy, v ktorých ho žiadajú o portrét zdarma. Oslovia ho s tým, že sa im veľmi páči jeho práca a čakajú, že im na počkanie pošle hotovú kresbu, ešte k tomu grátis. "Kreslil som odmalička, milujem umenie a je to jediná vec, ktorú som chcel v živote robiť," povedal pre boredpanda.com.

Jon sa vypracoval a umením sa živí. Za jeden bieločierny portrét A4 u neho zaplatíte 150 libier (168 eur). Ľudia však od neho každý týždeň žiadajú ilustrácie bez ochoty za ne zaplatiť. "Môže to byť trochu iritujúce," hovorí. Rozhodol sa týmto žiadostiam nevyhovieť a záujemcom posiela primitívne kresby. "Ľudia v skutočnosti nevedia, koľko trvá finalizácia jedného umeleckého diela. Dúfal som, že tieto hlúpe kresby, ktoré im posielam späť, im môžu otvoriť oči a aj sa pri pohľade na ne zasmejú," vysvetľuje Jon, podľa ktorého sa umenie nepovažuje za prácu, no on takto reaguje, pretože ho umenie živí a chce, aby aj ľudia pochopili, že má svoju hodnotu.