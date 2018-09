Opäť bez bodov: Hudáčkov Spartak si pochutnal na Slovane

Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v utorok v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) so Spartakom Moskva 1:4. Pre "belasých" to bol prvý duel v rámci tohtotýždňovej trojzápasovej domácej série.

Zverenci trénera Vladimíra Országha sú v priebežnej tabuľke Západnej konferencie na predposlednom 11. mieste so ziskom ôsmich bodov.

V ďalšom stretnutí nastúpia vo štvrtok 27. septembra o 18.30 h proti Jokeritu Helsinki.



Slovan Bratislava - Spartak Moskva 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Góly: 40. Grman (Virta, Sukeľ) - 16. Kosov (Talalujev, Šaškov), 28. Zubov (Kuteikin), 44. Maxwell (Leščenko, Chochlačov), 60. Chochlačov. Rozhodcovia: Kuljov, Cypľakov - Kučava, Novikov, vylúčení: 3:4, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 6746 divákov.

Slovan Bratislava: Čiliak - Sersen, Gelinas, Grman, Klok, Schaus, Švarný, Hedera, Jánošík - Řepík, Taffe, Virta - Lamper, Chipchura, Lunter - Sukeľ, Rau, Červený - Liška, Šimun, Hrnka

Spartak Moskva: Hudáček - Provolnev, Gončarov, Kuteikin, Osipov, Kalinin, Kulik, Šalagin, Sorokin - Daugavinš, Hanzl, Karsums - Chochlačov, Maxwell, Leščenko - Trunjov, Zubov, Nikoncev - Kosov, Šaškov, Talalujev



Slovan začal veľmi dobre. Od úvodu sa snažil jednoduchými kolmými prihrávkami dostávať do útočného pásma, po jednej takejto akcii zakončoval nepresne sám pred Hudáčkom Virta. O pár sekúnd na to nastrelil Červený z pravej strany pravú žŕdku.

Spartak si v prvej polovici úvodnej časti hry vážnejšiu šancu nevypracoval, ale v 11. minúte mal k dispozícii prvú presilovku. Aj v nej sa však zrodili šance Slovana, najväčšiu mal Liška po prečíslení dvoch na jedného. Hudáček však jeho pokus kryl. V 16. minúte sa dostali hostia do prvej šance v zápase a Kosov ju dokázal aj využiť - 0:1. Spartak mal potom aj ďalšie šance, ale Čiliak už puk za chrbát nepustil.

Zlepšenú hru zo záveru prvej tretiny preniesli Moskovčania aj do druhej, najmä korčuliarsky Slovan prevyšovali. V polovici druhého dejstva hrali presilovku, ktorú 50 sekúnd pred návratom vylúčeného Jánošíka využil Zubov. Ďalšiu šancu na zvýšenie náskoku nepremenil Hanzl. Slovan mohol znížiť v závere tretiny taktiež v presilovke, ale strely Gelinasa a Taffea v sieti neskončili. Podarilo sa mu to však 59 sekúnd pred sirénou po delovke Grmana.

S nádejou na vyrovnanie vydržali "belasí" v tretej tretine iba štyri minúty, keď ich schladil tretí gól Maxwella. Spartak bol aj naďalej lepším mužstvom, jeho hráči sa prezentovali rýchlymi a jednoduchými kombináciami, ďalšie šance však zmaril Čiliak. Slovan svoje príležitosti v závere zápasu nepremenil a po tom, čo ešte raz inkasoval do prázdnej bránky, zaknihoval druhú domácu prehru v ročníku.