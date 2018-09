Živnostníci, pozor: Ako sa zvýšia minimálne odvody?

Máte živnosť a musíte platiť minimálne odvody? Vždy v januári sa automaticky zvyšuje základ, z ktorého sa vymeriavajú.

Aj budúci rok musíte odvádzať viac peňazí do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Ako vzrastie najnižšie poistné? Ako zistíte, koľko eur máte platiť?

Minimálne odvody do Sociálnej poisťovne stúpnu na 158,11 eura a do zdravotnej poisťovne na 66,78 eura. Dovedna to tvorí takmer 225 eur mesačne. „Sociálna poisťovňa nekomentuje platné zákony, ale ich rešpektuje a vykonáva v praxi. Platí pritom všeobecná zásada: ak je vymeriavací základ, z ktorého sa platí poistné, vyšší, aj jednotlivé dávky zo sociálneho poistenia budú vyššie,“ pripomína hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Najnižšie odvody stúpajú preto, že ekonomika Slovenska rastie. Minimálny základ na ich výpočet tvorí 50 percent priemernej mzdy v predminulom roku a tá je čoraz vyššia. Kým v roku 2016 dosiahla 912 eur, vlani sa vyšplhala na 954 eur.

Najnižší základ na výpočet

tvorí 50 % priemernej mzdy v predminulom roku

napr. priemerná mzda v roku 2017 dosiahla 954 €

50 % z tejto sumy je 477 €

S priznaním odložíte aj odvody

Odložili ste si daňové priznanie za rok 2017? Vaša povinnosť platiť sociálne odvody sa prehodnocuje k 1. októbru a teraz závisí iba od toho, či ste vlani mali príjem z podnikania vyšší ako 5 472 eur alebo nie. Sociálna poisťovňa vám oznámi vznik alebo zánik povinného poistenia, vymeriavací základ aj výšku odvodov. Prvé poistné musíte zaplatiť do 8. novembra.

minimálne odvody živnostníka v roku 2019 budú 158,11 €

ak platíte menej, vo februári začnete odvádzať 158,11 €

ak už platíte viac, pokračujete v úhrade doterajšej sumy

ako sa zvýši maximálne poistné, ešte nie je jasné

Sociálna poisťovňa v januári pošle listy o zmenách základov

O maxime sa ešte nerozhodlo

Aké vysoké budú maximálne odvody do Sociálnej poisťovne, závisí od toho, akou sumou bude obmedzený príjem, z ktorého sa vymeriavajú. Kým dnes ide o 7-násobok priemernej mzdy, budúci rok by to mohol byť až 11-násobok platového priemeru. Parlament zatiaľ o návrhu šéfa poisťovne a poslanca Ľubomíra Vážneho (Smer) nehlasoval.

