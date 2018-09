Majitelia plynových kotlov pozor! Ignorovanie vyhlášky vás v krajnom prípade môže stáť aj život

Podľa posledného sčítania obyvateľstva je na Slovensku viac ako 800-tisíc obývaných rodinných domov. Najvýhodnejším spôsobom ich vykurovania je práve pomocou plynového kotla. Mnohí však zabúdajú na jeho každoročnú povinnú kontrolu.

Najväčší rozmach v oblasti predaja plynových kotlov zažilo Slovensko tesne pred koncom milénia. Z toho vyplýva, že tieto plynové kotly sú staré už viac ako 20 rokov. Tak ako aj motory áut, ktoré podobne ako kotly podliehajú opotrebovaniu materiálov pri vysokých teplotách a potrebujú pravidelný servis a väčšiu opravu po každých 100-tisíc najazdených kilometroch, aj kotly si vyžadujú pravidelné odborné prehliadky. Podľa vyhlášky je potrebné ich vykonať každý rok.

Čo sa môže stať?

Už v minulosti sme vám priniesli znepokojivé správy o desiatkach ľudí, ktorí boli hospitalizovaní v dôsledku otravy oxidom uhoľnatým. Dôvodom boli prevažne poruchy zastaraných vykurovacích zariadení, ktorých prehliadky sa zanedbali. Zákerný oxid uhoľnatý nemá žiadny zápach a preto obete ani netušia, že ich pomaly dusí a ohrozuje na živote!

V najextrémnejších prípadoch zanedbania môže prísť aj k explózii vykurovacieho zariadenia. Vyplývajúc z vyhlášky, ak nebola na kotly dokladovaná každoročná prehliadka, ani poisťovňa nie je povinná uhradiť vzniknuté škody na majetku. Navyše osobe, ktorá nedodrží zásady inštalácie a prevádzkovania vyhradených technických zariadení, ako sú palivové spotrebiče, elektrotepelné spotrebiče a zariadenia ústredného vykurovania, môže byť uložená pokuta až do výšky 333 €. Ľudia však častokrát na prehliadku zabúdajú alebo ju ignorujú, pretože sa plnenie tejto zákonnej povinnosti u fyzických osôb nekontroluje na bežnej báze.

Otvoriť galériu Zdroj: Špeciálny projekt

Ako sa vyhnúť nebezpečenstvu?

Práve jeseň je vhodným obdobím na vykonanie každoročnej kontroly vykurovacieho zariadenia. Môžete tak predísť rôznym poruchovým stavom počas vykurovacej sezóny, kedy je zložitejšie zohnať technikov, nakoľko sú v zimnom období, prirodzene, viac vyťažení. Čo všetko zahŕňa prehliadka:

- kontrola stavu zariadenia a bezpečnostných prvkov

- vyčistenie kotla

- nastavenie kotla

- tlakové skúšky.

Okrem iného pravidelný servis predchádza zbytočným výdavkom pri neefektívnom fungovaní, keď kotol nie je vyčistený. Dôležité je, aby prehliadku vykonal certifikovaný odborník. V prípade kotlov značky IMMERGAS si viete zvoliť spoľahlivého servisného technika v okolí vášho bydliska, ktorého nájdete na www.immergas.sk.

Otvoriť galériu Zdroj: Špeciálny projekt

V prípade starších kotlov je dobré zvážiť, či náklady na opravu opotrebovaných súčiastok neprevyšujú investíciu do kúpy nového kotla. Ing. Ladislav Miščík, vedúci technického odd. spoločnosti IMMERGAS, s.r.o. hovorí: „Dnes sa predávané kotly síce vyznačujú vysokou mierou bezpečnosti, ale za technický stav svojho kotla je stále zodpovedný užívateľ. Či si pravidelne raz za rok zavolá technika na preventívny servis, alebo len draho platí za odstraňovanie prípadných porúch, je na ňom. V snahe ušetriť peniaze sa stáva aj to, že zariadenie inštaluje „fuškár“, a potom je hrozba problémov veľmi vysoká. My sa našich zákazníkov k starostlivosti o kotol snažíme motivovať aj predlžovaním záruky, za predpokladu vykonávania jeho prehliadok, nakoľko tie významne znižujú výskyt porúch a tiež predlžujú životnosť kotla.“

S vývojom technológii vo všeobecnosti platí, že moderné kotly sú vždy úspornejšie ako zastarané modely. V súčasnosti je najpredávanejším typom vykurovacieho zariadenia práve moderný plynový kondenzačný kotol. Ponuku kondenzačných kotlov spolu s profesionálnym poradenstvom nájdete na www.immergas.sk. Značka IMMERGAS má v ponuke široký sortiment kondenzačných kotlov, pričom na všetky z nich poskytuje predĺženú záruku 5 rokov. K tomu postačuje dodržanie podmienok, uvedených v záručnom liste. Hlavnou podmienkou je každoročná servisná prehliadka kotla, vykonaná oprávneným servisným technikom.

Otvoriť galériu Zdroj: Špeciálny projekt

Okrem úspory energie, môžete rátať aj s úsporou finančnou. Tá sa odrazí práve na vašej peňaženke - do piatich rokov sa prvotná investícia do nového kotla vráti v podobe nižších nákladov na vykurovanie a následné úspory budú už príspevkom do domácnosti.

Je to vďaka inovácii v technológii vykurovania. Zjednodušene povedané, plynové kotly fungujú na princípe spaľovania zemného plynu, ktorý ohrieva vodu. Tá je následne potrubím vedená do celého domu. Staré modely kotlov vypúšťajú veľmi horúce plyny vznikajúce pri horení komínom do ovzdušia a „plytvajú“ tak časťou použiteľnej tepelnej energie. Efektívnejšie využitie energie pri kúrení kondenzačným kotlom spočíva práve v tom, že teplo týchto horúcich plynov sa odchytáva maximálne a optimálne využíva na ďalšie vykurovanie.

Tento princíp prináša výraznú úsporu zemného plynu, čím sa znížia predovšetkým náklady na vykurovanie. Výmenou starého kotla za nový kondenzačný môžete dosiahnuť úsporu 25 až 35 % ročnej spotreby paliva.

Otvoriť galériu Zdroj: Špeciálny projekt

Kondenzačné kotly majú špeciálnu konštrukciu jednotlivých častí a vysokú odolnosť používaných materiálov, preto umožňujú aj nižšie prevádzkové náklady. Vďaka vysokej účinnosti, teda aj úspornosti a tiež stále viac dostupnej cene, sú kondenzačné kotly optimálnou voľbou bezpečnosti pri vykurovaní s najlepším pomerom investície a rýchlosti jej návratnosti.

Benefity vyplývajúce z používania kondenzačných kotlov v domácnostiach potvrdzujú aj nové požiadavky, vydané EÚ pod názvom Energy Related Products (ErP). Tie od 26.09.2018 obmedzujú dovoz tradičných plynových kotlov. Aktuálne typy tradičných kotlov, ktoré nespĺňajú prísne stanovené nové limity výstupných technických parametrov, nebude možné od tohto dátumu dovážať do krajín EÚ. Umožnený bude len dopredaj tých kotlov, ktoré boli dovezené ešte pred týmto dátumom.

Otvoriť galériu Zdroj: Špeciálny projekt

Uvedené legislatívne zmeny spôsobia, že v podstate každá inštalácia, aj výmena tradičného kotla bude realizovaná za nový kondenzačný kotol. Pripravte sa teda na výber kvalitného kondenzačného kotla s dlhou záručnou dobou - napríklad z ponuky značky IMMERGAS.

Pravidelnou kontrolou kotla alebo výmenou zastaraného modelu za nový rozhodne nemôžete nič pokaziť. Naopak, veľa môžete stratiť, ak vyhlášku budete pravidelne nedodržiavať.

Otvoriť galériu Zdroj: Špeciálny projekt