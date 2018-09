Ženích sa po svadbe vyparil aj s obálkou plnou peňazí: Dôvod vás pobaví

Zbláznil sa?! Ženích na svadbe spôsobil poriadny cirkus, nad jeho konaním vám zostane rozum stáť.

Na svadbe v talianskom Neapole bolo poriadne rušno. Svadobčania sa po sobáši presunuli na hostinu do reštaurácie, kde ženíchovi, vojakovi pochádzajúcemu z Ríma, skrsol v hlave šialený nápad. Chlapík sa z oslavy jednoducho bez slova vyparil. Čo je však ešte horšie, vzal si so sebou obálku s peniazmi, ktoré manželom dali do daru svadobní hostia. Neveste tak zostali len oči pre plač.

Ženích sa vrátil na hostinu o štyri hodiny, informuje taliansky denník Il Messaggero. Svoj útek odôvodnil tým, že si potreboval odpočinúť od manželského života. Chlapík si tak len pár hodín po tom, ako povedal svojej žene áno, vyhodil z kopýtka a pritom minul veľkú časť darovaných peňazí. Keď sa vrátil na hostinu k svojej žene, nevestin otec sa neovládol a začal na ženícha verbálne útočiť. Ten sa ale nedal a vzájomná hádka prerástla do ostrého konfliktu dvoch rodín, ktorý vyvrcholil bitkou. Na mieste museli zasahovať policajti, ktorí zatkli oboch mužov. Novomanžel utŕžil ľahké zranenia.