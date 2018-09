Česká herečka si popálila čelo: Keď uvidíte tvar jej rany, pochopíte, prečo sa nad ňou rozplýva

Znamenie osudu? Česká herečka Mahulena Bočanová (51) si privodila neprehliadnuteľné poranenie.

Pri úprave účesu sa totiž popálila rovno na čele. A rana, ktorá jej ostala, má tvar srdca. ,,Keď sa spáliť kulmou, tak štýlovo," napísala na Instagram k záberu, ktorý ukázala svojim fanúšikom.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Pre denník Blesk prezradila, že niektorí jej ranu dokonca považujú za znamenie zhora! ,,Veľmi sa mi páči a moje kamarátky tvrdia, že je to znamenie. Možno majú pravdu a ja čoskoro spoznám chlapa na celý život,“ povedala s úsmevom Bočanová. ,,Napadlo mi, že by som si srdce nechala vytetovať. Strelená som na to dosť,“ dodala.

Herečka je najznámejšia z rozprávok, divadla, muzikálov či dabingu. Zahrala si tiež napríklad vo filme Post Coitum či Tábor padlých žien. Bočanová je rozvedená, dcéru Marinu má s bývalým hudobným vydavateľom Viktorom Mrázom. Ten po ich rozvode istý čas tvoril pár so speváčkou Martou Jandovou.