Mladý Bulhar hrozil terorizmom, ak Češku nepustia z pakistanskej basy: S Terezou som mal sex!

Atraktívnou blondínkou je posadnutý! Mladík sa vyhrážal bombou, ak ju neprepustia z väzenia.

Češka Tereza H. (22) stále sedí vo väzení po tom, čo ju pred niekoľkými mesiacmi zatkli na pakistanskom letisku s kufrom plným drog. O jej vyslobodenie sa neusiluje len jej právnik, ale aj mladý Bulhar, ktorý však poriadne pritvrdil.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Podľa informácií českého denníka Blesk Bulhar Nikolay (21) vo výpovedi povedal, že sa s Terezou poznal približne osem mesiacov. Podľa jeho slov ho sama kontaktovala cez sociálnu sieť a písali si. Pri druhej schôdzke sa mali intímne zblížiť. "Stretli sme sa v Prahe. Potom sme spolu odišli na ubytovňu do Zbůchu, kde som vtedy býval. Bol som sám na izbe a vtedy som mal s Terezou pohlavný styk," uviedol muž s tým, že potom sa stretli ešte raz v hlavnom meste Česka. "Od tej doby som ju už nevidel," dodal. Mali si ešte potom písať na Facebooku, no onedlho si ho podľa jeho slov blondínka zablokovala.

Muž, ktorý Nikolaya pozná z práce však tvrdí, že Bulhar na ubytovni žiadnu ženu nemal. "O tom, že bola cez noc u neho nejaká blondínka, neviem. Ak by to tak bolo, rýchlo by sa to po ubytovni rozšírilo," priznal. Tereza zase tvrdí, že mladého Bulhara vôbec nepozná. „Je mi to veľmi ľúto. Osobne ho nepoznám, asi je to fanúšik," povedala na súde.

Nikolay v januári 2018 hrozil teroristickými útokmi v Pakistane, ak Terezu neprepustia z väzenia. Najprv poslal SMS do televízie a potom do internetového denníka. Onedlho sa aj s ním začne súdny proces, hrozí mu 12 rokov väzenia.