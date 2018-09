Obyvatelia Žiliny sa divia, čo to rastie pred mestským úradom: Stavajú im pod nosom čiernu stavbu?

Výsmech ľuďom? Mesto Žilina stavia podľa obyvateľov načierno, a to rovno pod oknami mestského úradu, kde sedia úradníci aj s vedením.

Ide o stavbu stĺpikov, ktoré majú regulovať vjazd do pešej zóny na ulici Čepieľ. Stavbu však mesto realizuje na parcelách, na ktoré nielenže nemá vydané stavebné povolenie, ale dokonca neprizvalo k rokovaniu ani dotknutých účastníkov.

Pod oknami kancelárie vedenia mesta sa deje niečo divné. V Žiline začali betónovať stĺpiky po obvode celého historického centra. Podľa Martina Vidru (40) zo združenia Laubne, ktoré reprezentuje dvesto obyvateľov žijúcich v centre, sa stavba realizuje v rozpore so stavebným povolením a existuje podozrenie, že došlo k spáchaniu správneho deliktu:hovorí zástupca občanov.

uviedla poslankyňa Ľudmila Chodelková.

Mesto ústami hovorkyne Barbory Zigovej tvrdí, že stavba by podľa informácií z investičného odboru mala byť stavaná v súlade so stavebným povolením: „Podnet sme dostali už aj my a začali sme sa ním zaoberať,“ povedala Zigová pre Nový Čas.