Korčule zavesil na klinec: Veterán NHL ukončil kariéru

Po 16 sezónach v profilige ukončil kariéru.

Americký hokejista Brian Gionta (39) sa po 16 sezónach v NHL rozlúčil s profesionálnou hráčskou kariérou. Uviedla to agentúra AP s odvolaním sa na dobre informovaný zdroj. Tridsaťdeväťročný útočník mal verejne oznámiť svoje rozhodnutie neskôr v pondelok na tlačovej konferencii v Buffale.

Gionta počas svojej kariéry odohral 1026 zápasov v základnej časti NHL, v ktorých nazbieral 595 bodov za 291 gólov a 304 asistencií. V play off pridal 113 štartov a 68 bodov (32+36). Najviac sa zviditeľnil počas pôsobenia v New Jersey, s klubom získal v roku 2003 Stanleyho pohár. V ročníku 2005/2006 nastrieľal 48 gólov, čo je doteraz najviac v jednej sezóne v podaní hráča New Jersey. Neskôr bol kapitánom Montrealu i Buffala. Dvakrát reprezentoval USA na ZOH, v Turíne 2006 sa zaskvel štyrmi gólmi, v Pjongčangu 2018 bol kapitánom amerického výberu. Okrem toho štartoval aj na troch MS.

V profilige naposledy Gionta obliekal dres Bostonu, žije však v Buffale a podľa AP uvažuje o práci v štruktúrach Sabres.