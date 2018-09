Vo východniarskom derby Košice nestačili na Poprad: Svitana zostrelil lídra za 50 eur!

Prekvapenie! Líder z Košíc doma neuspel na celej čiare, keď nedokázal vôbec skórovať.

Aspoň raz sa to však vo východniarskom derby podarilo Patrikovi Svitanovi (30), ktorého gól mal cenu až troch bodov. A ako prezradil jediný strelec - z vrecka vytiahne 50 eur...

"Vonku sme ešte v tejto sezóne neuspeli, takže výhra veľmi hreje," tešil popradský útočník, ktorý v Košiciach pôsobil pred 6 rokmi. "Podali sme veľmi kvalitný výkon. Od brankára cez celú obranu. Zápas bol pritom veľmi vyrovnaný, ale zodpovedná defenzíva platila," rekapituloval Patrik, ktorý bol správne motivovaný a celý jeho tím hral veľmi zodpovedne.

"Blokovali sme strely súpera a gólman nás podržal. Mňa tešia tri body a aj to, že po dobrom striedaní sme si správne nahodili puk, Matúš Paločko ho vybojoval a mne neostávalo nič iné len dobre trafiť," priznal Svitana, ktorý verí, že body z Košíc jeho tím len správne nakopnú a v domácom dueli so Zvolenom sa to aj prejaví. Hoci pri udržaní konta bez gólu do klubovej kasy platí vždy brankár, tentoraz vraz naprázdno nevyjde aj jediný strelec zápasu.

"Hrával som v Košiciach, takže som vypísal nejakú prémiu a do banku pribudne 50 eur!" dodal šťastný popradský hokejista.