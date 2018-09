Žene tipujú 50 rokov, no v skutočnosti má oveľa viac: Za skvelú kondíciu vďačí trom veciam

Každej žene ide o to, aby vyzerala vždy čo najlepšie.

Filomena Warihay oslávi v októbri 80 rokov, no mnohí ľudí v nej vidia päťdesiatničku, píše prevention.com.

Táto neuveriteľná žena porodila 4 deti a vo svojom veku stále nemá problém obliecť si bikiny. "Do vienka som dostala energiu, talent a túžbu pomáhať ľuďom a som za to naozaj vďačná," hovorí Filomena, ktorú oslovili do knihy Najzdravší ľudia na svete a práve tam odhalila 3 veci, ktorým v skutočnosti vďačí za dobrú kondíciu.

Otvoriť galériu Zdroj: Facebook/ Filomena Warihay

Prvou je diéta 70-20-10. 70 percent denného prísunu kalórií prijíma z ovocia, zeleniny a vlákniny. 20 percent má z bielkovín (z kuraťa a rýb) a 10 percent kalórií prijíma z tuku. "Je to náročné na prípravu, ale stojí to za to," hovorí.

Druhou vecou je beh, s ktorým začala až po 40-tke. Dokonca sa pravidelne zúčastňovala 5-kilometrových súťaží a vo svojej vekovej kategórii vyhrávala zlato každý rok od 40 roku veku do 75.

A poslednou, treťou vecou, ktorú pravidelne praktizuje, je vďačnosť. Každý deň si do zošita napíše krátku poznámku k tomu, za čo bola v ten deň vďačná. "Nie je nad prepojenie tela a mysle," dodáva fit žena.