Vo voľbách na starostu mestečka kandiduje Hitler: Meno jeho konkurenta vás odrovná!

Rodičia dvoch kandidátov na starostu peruánskeho mestečka Yungar mali poriadne bujnú predstavivosť pri výbere mien pre svoje deti.

Jeden z mužov usilujúcich sa o ovládnutie yungarskej radnice sa totiž volá Hitler, zatiaľ čo druhý Lenin. Pritom Hitler Alba Sanchez bol starostom Yungaru už v rokoch 2011 až 2014. Teraz skúša šťastie znova a hodlá poraziť kolegu, ktorého rodičia pomenovali ako Lenin Vladimir Rodriguez Valverde.

Hitler Alba Sanchez kandiduje za stranu My sme Peru so sloganom: "Ja som ten dobrý Hitler!" Vo vyjadrení médiám, či vôbec tuší, kto to Hitler bol, uviedol, že meno dostal od otca, ktorý nacistického vodcu nepoznal a netušil o jeho ohavnostiach, ktorými zdecimoval Európu a celkovo ľudstvo v polovici minulého storočia. Hoci vraj zvažoval zmenu mena, z úcty k otcovi tak nakoniec neurobil. "Cítil by som sa previnilo," uviedol Alba.

Podľa neho bol oponent Lenin Vladimir Rodriguez Valverde zvolený ako protikandidát len ​​preto, že má rovnako kontroverzné meno.

"My sme robili len dobro. Ľudia nás poznajú. A teraz stojíme proti tomuto politickému avatarovi a celý boj je vedený medzi Hitlerom a Leninom," hnevá sa Alba. Ten na svojej stránke na Facebooku často cituje Nemca oveľa pozitívnejšie vnímaného, ​​svojho obľúbeného autora Goetheho.