Je nočná Bratislava po vražde Henryho bezpečnejšia? Mladí sa boja! Nosia kasery a paralyzéry

Vandalizmus, alkohol, bitky! To je realita piatkových večerov, počas ktorých si najmä mladí ľudia vybíjajú prebytočnú energiu z celého týždňa. Paradoxne na to vo väčšine prípadov doplácajú nevinní.

Nový Čas zisťoval, čo sa v uliciach deje počas piatkovej noci.

Piatkový večer pravidelne vyženie do ulíc hlavného mesta stovky ľudí.Ulicami sa pohybujú aj indivíduá, ktoré hľadajú adrenalínové vyžitie a často vyvolávajú šarvátky. Nový Čas sa bol pozrieť na najkritickejšie miesta v hlavnom meste.

Boli sme na Obchodnej ulici, Kamennom a Hviezdoslavovom námestí aj na Hlavnej vlakovej stanici. Po incidentoch v poslednom čase sme očakávali, že v uliciach stretneme veľa policajných hliadok, no ľudí podgurážených alkoholom policajti od páchania výtržností rozhodne nezastrašia. Od 23.00 do 1.00 sme totiž stretli len dve hliadky.

Pýtali sme sa preto ľudí v uliciach, koľko mužov zákona v daný večer videli. „Videla som ich na Americkom námestí, ale mohli by byť aj na iných miestach. Necítim sa bezpečne,“ prezradila nám tesne pred polnocou študentka Miriam (15). A nie je sama, ktorá sa počas piatkových nocí v hlavnom meste necíti bezpečne.

„Sú miesta, kde ich ani nie je vidieť a tí, čo tu občas prejdú, dokopy nič neurobia,“ hnevá sa barman Adrián (22) a dodáva: „Raz som sa zobudil dezorientovaný v dodávke. Odvtedy so sebou všade nosím paralyzér a slzotvorný sprej.“

Po týchto výpovediach a vlastnej skúsenosti sme sa obrátili na políciu s otázkou, koľko policajtov bolo v meste. „K presnému počtu hliadok sa nikdy nevyjadrujeme,“ povedala Veronika Slamková, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Bratislava.

Cítite sa v centre bezpečne?

Diana Cvradiku (23), manažérka:

„Nie. Policajti by tu mali byť a dávať pozor. Bezpečnosť by mala byť prvoradá hlavne pri baroch, ktoré by mali prehľadávať“.

Petra Pechová (25), predavačka:

„Mesto nie je dobre zabezpečené. Sú miesta, kam policajti ani nechodia. Veľakrát sa mi stalo, že si chalani dovoľovali a nikto nebol nablízku. Mala som naozaj strach.“