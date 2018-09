Netradičná svadba Greppelovej a Palondera: Nevesta dostala bizarnú kyticu

Povestný siedmy rok vzťahu uzavreli so šťastným koncom! Herci Kristína Greppelová (33) a Tomáš Palonder (38) sa v sobotu zosobášili v priestoroch bratislavského Zičiho paláca.

Dvojica tak urobila napriek tomu, že v minulosti prekonala vážnu krízu, ktorá vyvrcholila rozchodom. Zamilované hrdličky si však svoju lásku pred sebou obhájili a dnes sú z nich šťastní mladomanželia. Nevesta navyše dostala na ich spoločnú cestu životom netradičnú „kyticu“ od herečky a kamarátky Karin Haydu (41).

Palonder a Greppelová sa kritickému siedmemu roku vzťahu vysmiali do očí. Nevesta, pre ktorú to bol už jej druhý sobáš, zaujala nielen šatami ako víla so sivým odtieňom, ale aj kyticou. Okrem tradičnej sa jej totiž ušla aj jedna špecifická. Tú tvorili žreby nalepené na farebných slamkách.

Kristína, hviezda jojkárskeho seriálu Prázdniny, sa tak nemohla z plných pľúc ponoriť do vône rozkvitnutých kvetov, ale namiesto toho poškuľovala po voľnom groši, ktorým by mohla zoškrabať lósy. Činu s mincou sa mohla chopiť aj na hostine. „Bude to taká obedo - večera. Už som sa raz vydávala a ani vtedy som nechcela nič okázalé,“ uviedla v minulosti Greppelová.