Bratislavčanka Zuzana je obvinená z vraždy matky valčekom: Ide do väzby? Sudca rozhodol

Bratislavský sudca rozhodol o návrhu prokurátora na vzatie obvinenej z vraždy matky Idy Z. († 65) do väzby. Zuzana Z. (35) mala matku na smrť dobiť valčekom v byte v bratislavskom Ružinove.

Vzatie Bratislavčanky Zuzany Z. (35) do vyšetrovacej väzby, obvinenej z vraždy matky Idy Z. († 65), pre Čas.sk potvrdil hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak. Sudca vyhovel návrhu prokurátora a vzal obvinenú do väzby, aby neutiekla alebo sa neskrývala. Súčasne podľa sudcu existuje obava, že by mohla pokračovať v trestnej činnosti.

Vražda dôchodkyne Idy Z. († 65) sa odohrala v byte v bratislavskom Ružinove na Narcisovej ulici v noci z utorka na stredu. V osudnú noc do bytu na piatom poschodí privolali záchranárov a policajtov v noci o 1,30 hod. Pri ich príchode, žiaľ, dôchodkyňa už nejavila známky života. Na mieste bola dcéra dôchodkyne, ktorú policajti odviedli na policajnú stanicu. Obvinená z vraždy Zuzana Z. (35) mala podľa polície po hádke matku na smrť dobiť kuchynským valčekom.

V prípade dokázania viny na súde jej hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo až na doživotie.