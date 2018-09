Martin Réway sa pred rokom snažil o NHL, teraz hrá za Dolný Kubín: Zabojujem o veľký hokej

Prvý súťažný zápas v sezóne. Jeden z najväčších slovenských talentov Martin Réway (23) ho odohral v sobotu za Dolný Kubín, ktorému dvoma asistenciami pomohol k víťazstvu 7:3 nad Partizánskym.

Kým pred rokom v septembri bojoval v zámorí o svoje miesto v tíme NHL Montreal Canadiens, teraz bojuje o návrat do veľkého hokeja v tretej najvyššej súťaži pod Tatrami.

Ako ste spokojný so zápasom?

Cítil som sa v pohode. Doteraz som s chalanmi len trénoval, no chcel som si už vyskúšať aj zápas. Teším sa, že sme zvíťazili.

Na aké dlhé obdobie ste sa s D. Kubínom dohodli?

Zatiaľ na dobu neurčitú a len ústne. Keď si niečo nájdem, bez problémov odídem. Dovtedy sa budem snažiť pomáhať tímu a dúfam, že budeme víťaziť.

Mali ste veľa priateľov v hľadisku?

Samozrejme, prišlo veľa kamarátov, keďže veľkú časť mládežníckej kariéry som odohral v Dolnom Kubíne. Boli tu aj moji bývalí spoluhráči, takže aj z tohto pohľadu som si to užil a teším sa, ak sme im urobili radosť.

Prvú časť letnej prípravy ste absolvovali v Hradci Králové. Kde ste trénovali potom?

V podstate hneď som sa presunul do Dolného Kubína. Chodieval som na ľad podľa potreby, keďže je tu iba zopár mládežníckych kategórií a potom A-tím, takže priestoru bolo dostatok. Niekedy som si vypýtal plochu a mal som ju len sám pre seba. V tomto nebol problém.

Majiteľ Detvy pán Ľupták nedávno prezradil, že vám dal ponuku na spoluprácu. Neuvažovali ste nad ňou?

Bola to dobrá a seriózna ponuka. Vôbec nebol problém v peniazoch, len pán Ľupták chcel zmluvu na celú sezónu, čo som zase ja nechcel pre prípad, že by prejavil záujem väčší klub. To Detva neakceptovala, čo však chápem a je to normálne. Podobných ponúk som mal viac.

Ako sa cítite zdravotne?

Som v poriadku. Z Hradca som bol odstavený pre koleno, no v priebehu dvoch-troch týždňov som začal opäť naplno trénovať a už ma vôbec neobmedzuje.

V uplynulej sezóne ste pôsobili v AHL a potom v KHL. V akej krajine či lige by ste najradšej pokračovali v kariére?

Viem, že uplynulá sezóna nebola ideálna. Odohral som málo zápasov a nedarilo sa mi tak, ako som si želal. Uvedomujem si, že sa mi nebudú ozývať kluby kalibru Petrohrad, Kazaň a podobne. Rozhodne nemám veľké oči, no keď bude mať nejaká ponuka zmysel pre mňa i konkrétny tím, že by som mu dokázal pomôcť a platilo by to aj opačne, aby som sa dokázal vrátiť do veľkého hokeja, tak budem nad ňou uvažovať. Ako som už povedal, o peniaze teraz vôbec nejde. Nejaké mám a ešte mi niečo príde zo Slovana. Nemám sa kam ponáhľať.

ANKETA

Réway prilákal divákov

Martin Gajdoš (22), Dolný Kubín

„Naši hrali v pohode. Padalo veľa gólov a aj atmosféra bola fajn.“

Michal Gajdoš (26), Dolný Kubín

„Padali góly, ale určite ich mohlo padnúť ešte viac. Myslím si, že kombinácia hráčov u našich nebola ideálna, mali viac strieľať a mohli hrať priamočiarejšie.“

Jozef Mikita (58), Dolný Kubín

„Divácka kulisa bola dnes dobrá, hral sa rušný a bojovný hokej. Prišlo viac divákov ako obyčajne. Myslím si, že to bolo kvôli Martinovi Réwayovi!“

Miro Godorák (48), Dolný Kubín

„Bol som spokojný, hokej bol aktívny, živší. Myslím si, že za to môže príchod Réwaya. Na ľade bolo viac života a aj fanúšikovia viac povzbudzovali, takže ja som sa bavil.“