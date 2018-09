V Poprade varila najlepšia maďarská šéfkuchárka: Držiteľka Michelinskej hviezdy si ingrediencie zbiera na lúke

Michelinská hviezda je v gastronómii to, čo Oscar vo filme. Kým na Slovensku sa jediným Oscarom mohol pochváliť herec Jozef Króner za film Obchod na korze, na prvú michelinskú hviezdu Slovensko stále len čaká.

Pritom reštaurácie vo Viedni, v Prahe či v Budapešti prestížne ocenenie už získali. A práve z metropoly Maďarska zavítala do Tatier šéfkuchárka Eszter Palágyi (32), ktorá získala hviezdu štyrikrát po sebe.

Priznajme si, že na Slovensku nemáme veľa šéfkuchárok. Vysoká gastronómia je najmä výsadou mužov. „Na Slovensku je viac žien kuchárok v školských družinách a závodných jedálňach ako v hoteloch a reštauráciách. To ma inšpirovalo, aby som zorganizovala sériu ukážok vysokej gastronómie, kde hlavnými kuchárkami sú ženy,“ hovorí Popradčanka Zuzana Sisáková (44), ktorá sa ako jediná žena dostala do TOP dvadsiatky slovenských šéfkuchárov. Práve ona stojí za originálnym nápadom ukázať, že ženy sú skvelé kuchárky nielen doma pri sporáku, ale aj v špičkových reštauráciách.

Bylinky

„Na našom podujatí Lady Chef chceme ukázať najlepšie kuchárky Európy a možno aj sveta. Ako prvú sme oslovili najlepšiu maďarskú šéfkuchárku Eszter Palágyi z Budapešti.“

Maďarská gastronomická hviezda naozaj priniesla pod Tatry svieži kulinársky vietor. „Moja kuchyňa je zameraná na zdravé prírodné produkty. Jedlá rada dochucujem a dozdobujem bylinkami a kvetmi z regiónu. Aj preto som hneď po príchode do Popradu šla na podtatranské lúky nazbierať bylinky a kvety a až potom som začala variť,“ usmieva sa Eszter Palágyi.

„Druhá moja podmienka bola, aby sme varili takpovediac štvorručne. Urobila som šesť typických maďarských jedál a Zuzka ich doplnila o štyri typicky domáce. Tak vzniklo desaťchodové menu s dvoma dezertmi.“

Najprv brigáda

Sympatická Maďarka sa na gastronomický vrchol a k michelinským hviezdam musela tvrdo prepracovať. Ako študentka sa počas prázdnin vybrala na brigádu do Írska, kde pomáhala v reštaurácii. A chytilo ju to za srdce. Namiesto plánovaného štúdia na univerzite nasledovalo 14 rokov spolupráce s európskou kuchárskou špičkou v Anglicku, Rakúsku a vo Francúzsku.

Eszter pracovala aj s nedávno zosnulým šéfkuchárom Joelom Robuchonom, ktorého celosvetové reštauračné impérium zdobí dovedna 32 michelinských hviezd! Varila v oboch rakúskych dvojhviezdičkových reštauráciách Steierereck a Taubenkobel. Až potom sa stala kuchárskou hviezdou v Budapešti.

„To, že som mala tú možnosť a česť pracovať pod Joelom Robuchonom, si veľmi vážim, lebo mi to dalo neskutočne veľa pre môj ďalší kuchársky život. Francúzska kuchyňa a celkovo gastronómia je veľmi inšpiratívna a maďarská zase pestrá a tradičná. Snažím sa to kombinovať. Vidím, že aj slovenská gastronómia napreduje a máte niekoľko kuchárskych osobností,“ dodáva prvá veľká hviezda Lady Chef.

„Takéto inšpiratívne stret­nutia s predstaviteľkami medzinárodnej kuchárskej elity máme pripravené štyri do roka. Aj to môže byť malý krôčik na ceste za slovenskou michelinskou hviezdou, ktorá je, myslím si, na Slovensku na spadnutie. Kuchárov tu máme excelentných, len nám trošku pokrivkáva marketing a náročná zahraničná klientela,“ prezradila na záver naša najlepšia kuchárka Zuzana Sisáková.

Recept od šéfkuchárky

Zajačie stehno na divoko

Suroviny: 1 kg zajačích stehien • 3 ks bobkového listu • 1 stonka tymianu • 4 guľôčky borievky • 1 ks stredne veľkej červenej cibule • 5 ks mrkvy • 1 ks zeleru • 3 dl smotany • 5 dag hladkej múky • 3 PL hrubozrnnej horčice • 2 ČL soli • 1 strúčik cesnaku • mleté čierne korenie podľa chuti • 4 dl vody • 400 g miešaných lesných húb osmažených na masle

Postup: Do väčšieho hrnca dáme variť stehná so zeleninou, s koreninami, červenou cibuľou a cesnakom. Pridáme toľko vody, aby bolo mäso zakryté. O hodinu skontrolujeme - ak stehná zmäkli, vyberieme ich na pripravenú misu. Oddelíme už nepotrebnú červenú cibuľu, cesnak, bobkové listy a borievky. Zostávajúcu zeleninu ponorným mixérom rozmixujeme. Smotanu rozšľaháme s horčicou a múkou, neskôr pridáme dve naberačky zeleninovej šťavy. Celé prepasírujeme do druhého hrnca cez sitko. Takto sa nevytvoria hrudky a konzistencia bude krémová. Do hotovej omáčky vložíme späť zajačie stehná a zhruba 20 minút dovaríme. Na záver pridáme usmažené huby a v prípade potreby ešte pridáme soľ a čierne mleté korenie.

Kto je Eszter Palágyi (32)

• Pochádza z Maďarska.

• Jediná žena ocenená Michelinovou hviezdou vo východnej Európe.

• Reštaurácia Costes v Budapešti pod jej vedením získala prvé miesto v Top 10 reštaurácií Maďarska.

• Pri príprave jedál spája tradičné maďarské chute a suroviny s francúzskou technológiou prípravy.