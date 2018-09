Vietor nám môže v nasledujúcich dňoch spôsobiť škody: Jeho rýchlosť predstavuje nebezpečenstvo

Nasledujúce dva dni, teda v noci z nedele (23.9.) na pondelok (24.9.), bude na Slovensku veterno.

Predovšetkým v okolí Vysokých a Nízkych Tatier, kde vydali meteorológovia výstrahu druhého stupňa pred vetrom na horách. Rovnaká výstraha pred vetrom platí aj pre západ a časť juhu krajiny. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.

SHMÚ pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad a Tvrdošín vydal výstrahu druhého stupňa pred vetrom na horách. V týchto lokalitách sa od nedele od 21.00 h miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 135 – 150 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti nadpriemerná a predstavuje potenciálne nebezpečenstvo najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," uvádzajú meteorológovia. Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách je vyhlásená aj pre okresy Martin, Žilina, Dolný Kubín a Námestovo.

V noci z nedele na pondelok by mal silný vietor potrápiť najmä západ a časť juhu krajiny. Meteorológovia vydali pre časť okresov Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja výstrahu druhého stupňa pred vetrom. Platiť by mala od polnoci 24. septembra do 9.00 h. "Ojedinele sa očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 85 – 105 kilometrov za hodinu," tvrdia meteorológovia s tým, že táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Zároveň upozorňujú, že takáto rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.