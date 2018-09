Bugár odchodom Žitňanskej prišiel o stranícku dvojku: Stratí MOS T slovenských voličov?

Bugárovi sa rúca sen o piatich percentách! Dvojka na kandidátnej listine Mosta-Híd z posledných parlamentných volieb nečakane opustila stranu.

Rešpektovaná, no v poslednej dobe čoraz viac situáciou v strane znepokojená odborníčka na právo Lucia Žitňanská (54) mala pritom na vstupe strany do Národnej rady leví podiel. Otrasie jej odchod voličskou základňou?

Viac než polovica slovenských voličov a takmer 44 % maďarských. Taká bola národnostná štruktúra voličov Mosta v roku 2016 podľa exitpolového prieskumu agentúry Focus. Číslom dva na kandidátskej listine strany do parlamentných volieb bola vtedy exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, ktorá tento týždeň ohlásila odchod z poslaneckého klubu. Či táto skutočnosť bude mať vplyv na preferencie bugárovcov, sme sa pýtali aj politického analytika Jána Baráneka. „Určite to nimi zatrasie, oni sú dlhodobo tesne nad piatimi percentami, teraz môžu padnúť pod prah zvoliteľnosti,“ uviedol a dodal, že zákony, ako napríklad ten o domácich páleniciach, im síce pomôžu v krátkodobom horizonte, no v dlhodobom budú musieť hľadať za Žitňanskú náhradu.

Otvoriť galériu Zdroj: anc

„Odchod politika je na stálo a s ním sa zrejme otočia strane chrbtom aj voliči, ktorých na seba viazal. Voľby sú o tvárach. Na bilbord sa totiž nedá vylepiť znenie zákona. Ak to bude chcieť Bugár riešiť, bude musieť hľadať novú politickú tvár,“ dodal. Most-Híd sa podľa posledných prieskumov pohybuje v rozmedzí 5,7 až 6,3 percenta a politológ Grigorij Mesežnikov upozorňuje, že jej odchodom strana stratí nielen voličov, ale aj silný odborný kapitál. „Je to pre nich veľmi nepríjemné najmä z dôvodu úbytku odborného potenciálu. Bola vnímaná ako najlepšia a najefektívnejšia členka tejto, povedal by som, zvláštnej vlády. Má kvality, ktoré celej strane dodávali väčší punc profesionality. Jej odchod možno odradí nielen Slovákov, ale aj niektorých liberálne orientovaných maďarských voličov,“ hovorí Mesežnikov, pričom dodáva, že by ju v budúcnosti osobne videl aj ako vhodnú kandidátku na ústavnú sudkyňu. „Svoju spôsobilosť na túto funkciu už dokázala. Ona sa na rozdiel od mnohých iných nikdy nepodpísala pod žiadny protiústavný zákon,“ vysvetlil.





Čo Žitňanská vládnej koalícii vyčíta?

- vyšetrovanie vraždy novinára

- nedôveryhodnosť polície a ministerstva vnútra

- nové angažmány Tibora Gašpara a Róberta Krajmera

- vyhýbavé a zavádzajúce vyjadrenia k únosu Vietnamca

- verbálne útoky na médiá

- odklon od proeurópskej a proatlantickej orientácie

- neodôvodnené stiahnutie zákona o zaisťovaní majetku