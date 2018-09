Životná dráma chorvátskeho futbalistu Klasniča: Už mi nemá kto z rodiny darovať obličku!

Už roky sa trápi. Chvíľu je to lepšie, potom sa to všetko pokazí. Peklo so zákernou chorobou zažíva bývalý chorvátsky futbalový reprezentant Ivan Klasnič (38) už tretí raz. Presne toľko transplantácií obličky napadnutej zákernou rakovinou má totiž za sebou.

Prvú mu darovala jeho mama v roku 2005, keď mu tá jeho začala zlyhávať. Potom o tri roky neskôr mu ten istý orgán daroval otec, ale ani tento zákrok nebol úspešný. A tak mu do tretice našli darcu od osoby, s ktorou nebol rodinne zviazaný. To bolo vlani v októbri, no odvtedy sa jeho stav nezlepšil tak, ako by si to sympatický Klasnič želal. „Koľko vydrží táto oblička, to mi nevie povedať nik. Jedna vec je však istá, z rodiny mi už nemá kto pomôcť tým, že by sa obetoval,“ vyznal sa Klasnič v rozhovore pre portál www.welt.de, kde prezradil, že po tretej operácii veril v skorý návrat k futbalu. Ivan Klasnič patril k najlepším chorvátskym futbalistom. Zahral si na EURO 2008 a patril k oporám tímov, v ktorých pôsobil od St. Pauli cez Werder Brémy, Nantes, Bolton až po Mainz.