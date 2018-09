Zdrvujúca spoveď patológa o smrti princeznej Diany: Keby urobila jednu vec, mohla ešte žiť

Odborník, ktorý obhliadal telo ženy, ktorú miloval celý svet, prehovoril o bolestivom dôvode, pre ktorý princezná sŕdc naveky odišla.

Uznávaný patológ Richard Shepherd pracoval na obhliadke tiel pri mnohých tragédiách. Pre denník Daily Mail zaspomínal na augustový deň v roku 1997, kedy zomrela princezná Diana. Shepherd obhliadal jej telo pre úradné vyšetrovanie jej smrti. Jeho slová trhajú srdce.

Richarda sa zvedaví ľudia celé roky pýtajú rôzne bizarné otázky. "Bola krásna? Vyzerala pokojne? Bola tehotná? Na to všetko sa ma pýtali. Ja som však vždy dávala pozor na to, aby som nič nepovedal," uviedol lekár. Dodal však, že tehotná nebola. Napokon však vyslovil tie najsmutnejšie slová. "Prial by som si, aby som mohol povedať, že by zomrela, nech by stalo čokoľvek, že nemala šancu prežiť. Faktom však je, že ak by mala zapnutý bezpečnostný pás, bola by na svadbe svojich synov - princa Williama a princa Harryho.

Patológ je presvedčený o tom, že keby mala pás, z nehody by vyviazla so zlomenou rukou alebo monoklom, no nič vážnejšie by sa jej nestalo. Bohužiaľ, čas sa už nedá vrátiť späť.