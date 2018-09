Popradčan obvinený z prípravy vraždy spoločníka: Vzal sudca Jaroslava do väzby?

Sudca rozhodol o návrhu na väzobné stíhanie Jaroslava D. (32), obvineného z prípravy úkladnej vraždy spoločníka vo firme a nedovoleného ozbrojovania.

Sudca Špecializovaného trestného súdu Jaroslava D. (32) z Popradu, ktorý je IT špecialistom, vzal v piatok do vyšetrovacej väzby z obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Vražda mala byť vykonaná nelegálne držanou automatickou zbraňou. Rozhodnutie je právoplatné, prokurátor ani obvinený nepodali voči verdiktu sťažnosť.

„Obvinený Popradčan mal pripravovať vraždu svojho spoločníka vo firme. Motívom mali byť finančné nezhody v ich spoločnom podnikaní. Mal preto osloviť Ružomberčana Michala D. (42), aby mu zohnal zbraň," informoval hovorca policajného prezídia Michal Slivka. Obvinený vinu na príprave vraždy spoločníka popiera. Priznáva však nedovolené ozbrojovanie - zaobstaranie zbrane.

Na obstarávaní zakázanej zbrane sa mali podieľať aj ďalšie dve osoby, z ktorých je jedna už mŕtva. Obvinený Ružomberčan Michal D. je vo výkone trestu odňatia slobody za inú trestnú činnosť.

Podľa polície Jaroslav D. mal mať záujem o dlhú automatickú zbraň so zásobníkmi a nábojmi. Michal D. ju mal zohnať a Jaroslavovi D. predať za 1000 eur. Išlo o samopal vzor 58 s odstráneným výrobným číslom, policajti pri domovej prehliadke samopal našli. V prípade dokázania viny na súde obvineným z prípravy úkladnej vraždy hrozí trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov.