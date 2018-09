Hudobný magnát po hádke zrazil dvoch ľudí, potom spravil niečo hrozné: Teraz zhnije v base

Hudobný magnát Marion Knight (53) pekne dlho nevyjde z väzenia.

Za úmyselné zabitie dostal trest 28 rokov. Knight, prezývaný Suge, rozbehol kariéru mnohých známych raperov. Založil nahrávaciu spoločnosť Death Row Records, ktorá vydala albumy hviezd ako Dr. Dre, Snoop Dogg či Tupac Shakur.

Mnohí raperi, s ktorými spolupracoval, mali problémy so zákonom. Tupac dokonca skončil zavraždený. Knight sám bol viackrát zatknutý za napadnutie a dvakrát sedel vo väzení. Osudný incident prišiel v roku 2015. Knight sa pohádal s dvomi mužmi a úmyselne ich zrazil svojím pick-upom. Jedného prešiel dokonca dvakrát a zabil ho, druhý vyviazol s ťažkým zranením. Trest je výsledkom dohody. Ak by ho súdili za vraždu, dostal by doživotie. Takto vyfasoval „iba“ 22 rokov a ďalších 6 za to, že to bolo jeho už tretie odsúdenie.