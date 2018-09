Domáca výroba pálenky dostala zelenú: Má to však háčik, čo musí spĺňať pálenčiar?

Slivky, hrušky, jablká či iné ovocie, ktoré sa vám podarí vypestovať, môžete doma páliť už legálne.

Zákon, ktorý vyšiel z dielne Mosta-Híd, dostal od poslancov zelenú, hoci s menšími kozmetickými úpravami. Pálenčiar musí spĺnať množstvo prísnych podmienok, a tak je otázne, koľko sa ich touto cestou vyberie. Na poslednú chvíľu sa do legislatívy dostalo aj pálenie medu.

Po prijatí zákona o domácom pálení bijú na poplach najmä súčasní výrobcovia destilátov, ktorí tvrdia, že legislatíva je v rozpore s európskou. To však predkladatelia legislatívy odmietajú. „Prečítal som si aj smernicu EÚ, na ktorú poukazovali, a nemám pocit, že by sme išli do konfliktu s európskou legislatívou,“ oponuje poslanec Peter Kresák z Mosta-Híd s tým, že sa podarí lepšie podchytiť tých, ktorí doteraz pálili načierno.

Podľa riaditeľky Potravinárskej komory Slovenska Jany Venhartovej to bude mať úplne opačný efekt. „Namiesto odstránenia nelegálneho pálenia príde k zvýšeniu počtu nelegálnych páleníc,“ vysvetlila Venhartová a dodala, že zo zákona nie je jasné, ako sa bude zisťovať napríklad kvalita destilátu. Kontrolu bude mať pod palcom colný úrad, ktorý pálenčiarom odplombuje aj zaplombuje destilačné zariadenie. „Bude opatrené uzávermi tak, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo odstráneniu,“ uviedol k pozmeňujúcemu návrhu Peter Antal.

Do zákona sa podarilo presadiť aj dve novinky. Páliť sa bude môcť po novom a po vzore Rakúska aj z medu a vek domáceho výrobcu sa zvýši z 18 na 21 rokov. Výroba domáceho špiritusu by mala byť legálna od 1. januára 2019.

Čo musí spĺňať pálenčiar