Košickí žiaci sa inšpirovali v zahraničí: Vytvorili si vlastné školské uniformy

Na rovnošaty nedajú dopustiť. Žiaci z košickej ZŠ Želiarska sami zatúžili po uniformách.

Rozhodli sa tak po tom, čo videli, ako sa obliekajú ich rovesníci v zahraničí. S učiteľmi a rodičmi spoločne vymysleli vkusnú, pohodlnú, ale aj finančne výhodnú alternatívu. Nosia polokošele so školským logom. Úspech majú i svetre či mikiny. Uniformy však nie sú povinné, žiaci si môžu navyše vybrať z troch veselých farieb.

Žiaci zo ZŠ Želiarskej si veselé uniformy mimoriadne obľúbili. Školáka bez farebnej polokošele na jej chodbách takmer nevidieť, hoci rovnošaty nie sú povinné. „Uniformy sa nám páčia, najviac to, že sú také farebné. Hneď viem, čo mám k nim kombinovať,“ hovorí Saška (11). Pochvaľujú si i ďalší. „Sme všetci zjednotení ako tím a nemusím vždy rozmýšľať, čo si oblečiem,“ vraví Viki. Ôsmaci dokonca navrhujú pridať časti uniformy. „Mohli by sme mať aj čierne sukne s podkolienkami alebo nohavice. Na sviatočné príležitosti aj biele košele,“ myslí si Natália (13).

Školské polokošele si obľúbili i učiteľky a ďalší zamestnanci. „Nosenie uniformy je veľmi prospešné. Na každý kúsok dáme vyšiť logo školy v podobe šťastného štvorlístka, ktoré navrhla naša žiačka. Vedieme deti k tomu, aby boli hrdé na svoju rodinu, potom na školu, a tak aj na štát, v ktorom žijeme,“ hovorí riaditeľka Viera Kuliková, ktorá tiež nosí školský odev. „So žiakmi chodíme v rámci projektu Erazmus+ do zahraničia. V iných krajinách sme videli žiakov v uniformách. Myšlienka jednotného oblečenia nás nadchla natoľko, že sme si vytvorili vlastné,“ vysvetľuje Kuliková.

Polokošele, mikiny či svetríky objednávajú učitelia s rodičmi cez anglickú stránku špecializujúcu sa práve na školské uniformy. Kúsky sú kvalitné zo 100 % bavlny, no zároveň finančne dostupné. Žiaci si môžu vybrať medzi červenou, modrou a zelenou farbou. „Piatky sme nechali voľné, nech si každý oblečie, čo chce. Ale aj vtedy niektorí chodia v uniformách, je to pre nich pohodlné. Uniformy tiež zabezpečia, že žiaci neprídu do školy nevhodne oblečení a odbúravajú sociálne nerovnosti medzi nimi,“ vysvetľuje riaditeľka. „Žiaci sa tak viac sústreďujú na vzdelávanie a nie na oblečenie,“ dodala.

Koľko to stojí?

3,50 €

Polokošeľa pre 2. stupeň (modrá): 4,50 €

Sveter, mikina pre 1. stupeň: 7 €

Sveter, mikina pre 2. stupeň: 10 €