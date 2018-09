Katka Brychtová v markizáckej šou vydržala len týždeň: Pravda o tom, prečo ušla z Farmy!

Na Farme vydržala iba týždeň. Prečo moderátorka a herečka Katarína Brychtová dobrovoľne vycúvala z reality šou? A čo ju po príchode domov najviac šokovalo? To prezradila pre Nový Čas Nedeľa.

O herečke a moderátorke Kataríne Brychtovej si mnohí myslia, že je konzervatívna. Ak ju však človek bližšie spozná, zistí, že opak je pravdou. Je za každú zábavu, rada sa smeje a hlavne sa rada púšťa do všetkého, čo ju posunie niekam ďalej. Určite nie je z tých, ktorí pred novými výzvami utekajú, naopak, skôr im ide oproti. A tak to bolo aj v prípade reality šou Farma X.

„Zdá sa, že moje účinkovanie na Farme prekvapilo každého okrem mňa,“ usmieva sa Brychtová. „Zdalo sa mi to normálne a prirodzené. Som dobrodružný typ a chcela som zažiť niečo, čo je podľa mňa výnimočné, niečo, čo by som si v budúcnosti už nemala možnosť vyskúšať. Bola som zvedavá nielen na ľudí, ale aj na to, ako sa taká šou nakrúca. A hlavne ma lákalo, že sa to všetko dialo v lete a v prírode,“ hovorí.

Záhadou však zostáva, prečo Katka tak skoro zdupkala z Farmy, keď jej tam bolo dobre. „Už keď som do šou išla, vedela som, že sa tam dlho neohrejem, pretože ma v reálnom živote čakalo veľa povinností. Moje maximum bolo zostať najviac dva týždne. Keď som videla ľudí, ktorí mali reálny dôvod zabojovať o výhru, pretože sa boria s existenčnými problémami, zdalo sa mi, že darovať svoj život bude to najlepšie riešenie pre všetkých,“ dodáva na záver.