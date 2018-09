Tragédia pri Komárne: Dôchodca Imro zomrel kvôli burčiaku

Imro († 76) z dediny neďaleko Komárna v piatok zomrel v nemocnici, kam ho previezli po tom, ako mu vo štvrtok večer prišlo nevoľno v pivnici. Išiel tam po burčiak, ktorým chcel ponúknuť kamaráta, ktorý bol u neho na návšteve.

Udalosť, ktorá spôsobila rozruch, sa odohrala v obci Dulovce (okres Komárno) vo štvrtok večer. Čo sa stalo?

Dôchodca Imro vo štvrtok krátko po 19. hodine zašiel do pivnice na burčiak. Chcel ním pohostiť kamaráta, ktorý bol u neho na návšteve. Po chvíli začal kričať, aby mu ľudia z pivnice pomohli. Do pivnice vošli ďalší dvaja občania (68, 41) spolu s tínedžerom (16). Aj oni ostali v pivnici intoxikovaní splodinami kvasenia. Záchranári k intoxikovaným oxidom uhličitým vyslali niekoľko posádok sanitiek. Traja muži a tínedžeri boli vo vážnom stave. Na mieste zasahovali aj hasiči.

Po vytiahnutí mužov a tínedžera z pivnice všetkých štyroch sanitky odviezli do nemocníc. Najstaršieho - Imra († 76) - prijali na oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, kde v piatok zomrel! Druhý dôchodca (68) je hospitalizovaný na internom oddelení nemocnice v Komárne. Ďalší dvaja muži sú v domácom ošetrení. Tragickú udalosť potvrdila nitrianska krajská policajná hovorkyňa Božena Bruchterová.

Správa o smrti dôchodcu sa už rozšírila po dedine. "Je nám veľmi ľúto, čo sa Imre-báčimu, ako sme ho všetci volali, stalo. Každý, kto robí doma víno, vie, že oxid uhličitý sa v pivnici drží pri zemi, lebo je ťažší ako vzduch. Preto už naši dedovia chodili pri výrobe mladého vína do pivnice so sviečkou v ruke a držali ju čo najnižšie. Smutné je to, veľmi smutné," povedala pani z Duloviec.

Smrť vo Vrábľoch

2007 - Vo Vrábľoch (okres Nitra) sa nebezpečným oxidom uhličitým otrávil vinár († 70). Oxid uhličitý síce priamo nikoho nezabije, ale z miestnosti vytlačí všetok kyslík ktorý potrebujeme na dýchanie.