Teta so synovcom vyhrali rozprávkový jackpot, rozpútalo sa peklo: Je pre mňa mŕtvy!

Výhra obrovského balíku peňazí úplne rozvrátila vzťahy v rodine.

Tyrone MacInnis (19) a jeho teta Barbara Reddick (57) z Nového Škótska v Kanade pred niekoľkými mesiacmi zistili, že práve ich tiket vyhral hlavnú výhru 1,22 milióna kanadaských dolárov (cca 805-tisíc eur) v miestnejlotérii. Keďže na výhernom lístku boli napísané obe mená, výhru si mali rozdeliť na polovicu.

Hneď po prevzatí výhry však Barbara jasne povedala: "Uvidíme sa na súde." Od tohto momentu sa ich vzťahy rozvrátili. Barbara totiž tvrdí, že so synovcom sa nikdy nedohodla na delení peňazí. Peniaze na kúpu lístka mu dala ona a požiadala ho, aby tam pre šťastie pripísal aj svoje meno. Preto si podľa nej nezaslúži nič.

"Je pre mňa mŕtvy. Lístok som kúpila ja a on teraz klame, keď tvrdí, že sme sa dohodli na rozdelení. Jeho meno tam bolo pre šťastie, pretože mi bol ako syn. Vyšlo to, ale nestojí to pol milióna. Tyrone odo mňa nič nedostane," zneli Barbarine slová.

Celý prípad sa dostal až pred súd, ktorý vyplatenie Tyronovej polovice výhry dočasne zastavil. Rodina sa však nakoniec dohodla mimosúdne, kvôli ušetreniu na poplatkoch za súdne trovy. Podľa news.com.au sa dohodli, že Tyrone dostane iba necelých 232-tisíc eur.

"Obaja sú s dohodou spokojní a tešia sa, že to celé môžu hodiť za hlavu," vyjadril sa Barbarin právnik Adam Rodgers. Mnohí ľudia sú ale toho názoru, že Tyrone mal dostať celú polovicu a jeho teta bola príliš lakomá a mala by sa za svoje správanie hanbiť.