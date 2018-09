Minister financií Kažimír o blízkej budúcnosti: Čo čaká Slovákov do troch rokov

Razantné zvýšenie miezd, 47 000 nových pracovných miest, oživenie exportu a vyššie príjmy do štátnej kasy. A to všetko už v najbližších troch rokoch!

Vyplýva to z aktuálnej makro­ekonomickej prognózy Ministerstva financií SR, ktorú predstavil šéf rezortu Peter Kažimír (50). Odborníci jeho optimizmus zrážajú dole a upozorňujú, že Slovensko na tom môže byť ešte lepšie, ak by sa peniaze využívali koncepčne, a nie podľa politickej vôle. Len nedávno Štatistický úrad oznámil, že priemerný plat v krajine presiahol tisíc eur.

Podľa nových údajov z dielne Inštitútu finančnej politiky pri rezorte financií to však bude ešte lepšie. Slovenské hospodárstvo dosiahne v tomto roku 4,1 - percentný rast hrubého domáceho produktu, v budúcom roku nás vďaka dostavbe nitrianskeho Jaguara čaká vrchol ekonomického cyklu a rásť by sme mali tempom až 4,5 %. V ďalších dvoch rokoch by mala ekonomika zase trochu spomaliť a vzrásť o 3,9 %, resp. 3,3 %.

„Môžeme sa pochváliť veľmi dobrou štruktúrou rastu,“ uviedol Kažimír. V uplynulom období bola ťahúňom našej ekonomiky spotreba domácností, teraz by mal štafetu podľa analýzy prebrať oživený export, ale najmä posilnené investície. Vývoz sa zrýchľuje vďaka automobilovému priemyslu, kde sa prejavuje nábeh novej produkcie vo Volkswagene.

„Prudkému nárastu investícií výrazne pomáha investícia vo firme Jaguar Land Rover, ako aj akcelerácia verejných investícií, najmä samospráv,“ konštatuje sa v materiáli Inštitútu finančnej politiky. Podľa Kažimíra môžeme za týmito číslami cítiť aj blížiace sa komunálne voľby: „Naši starostovia a primátori naozaj finišujú s investíciami.“ Dobré vyhliadky sú aj pri klesajúcom čísle nezamestnanosti a pribudne 47 000 miest.

„Takmer polovicu vygeneruje sektor služieb, zamestnanosť však stúpne aj v priemysle a stavebníctve. Najrýchlejšia dynamika tvorby pracovných miest nastane práve v stavebníctve, ktoré má našliapnuté na najlepší rok od krízy,“ píšu analytici. S pokračujúcou zvyšujúcou sa úrovňou sa však budú zdvíhať aj ceny a to o 2,5 %. Najväčší nárast bude v službách.

Chýbajú ľudia

Podnikatelia čoraz viac naliehajú na riešenie nedostatku pracovnej sily na trhu práce, deficit zamestnancov im môže spomaliť výrobu, zisky, teda aj znížiť príjem do štátnej kasy. Nebezpečenstvom pre HDP by bolo aj prílišné utrácanie samospráv pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami.

Analytička Poštovej banky Jana Glasová hovorí, že čísla sa v podstate zhodujú s ich odhadmi. „Tempo rastu miezd v jednotlivých sektoroch závisí od toho, či firmy v danom sektore majú, alebo nemajú problémy so získavaním vhodných zamestnancov na voľné pracovné pozície,“ tvrdí expertka.

Glasová vysvetľuje, že sociálne opatrenia by mali byť posudzované aj v rovine prínosu pre rast ekonomiky. „Pozitívny ekonomický vývoj a rast HDP by mal totiž štát v každom prípade využiť aj na znižovanie svojej zadlženosti a znižovanie verejného deficitu,“ zakončila Glasová.

Mali by uvoľniť ruky podnikateľom

Martin Reguli, analytik Nadácie F. A. Hayeka

Keď sa pozrieme na medzinárodné porovnanie, tak Slovensko stráca hlavne v kvalite pracovnoprávneho prostredia. Teda v kvalite Zákonníka práce, ale aj podnikateľských regulácií či nákladnosti podnikania. Slovensko nerobilo veľa reforiem, čo sa týka verejných výdavkov. To znamená, že aj keď sa nám v číslach darí, ostatné krajiny nás môžu predbehnúť a ukradnúť nám niektoré veľké investície.

Napríklad nedávno spomínaná automobilka BMW, ktorú nám uchmatlo Maďarsko. Vláda sa zaviazala dosiahnuť vyrovnaný rozpočet, momentálne však celá jej stratégia vychádza zo zvyšovania príjmov a nerieši výdavkovú stranu, naopak, posilňuje sociálne balíčky. Tieto slabiny môže odkryť príchod krízy. Vláda zrejme teda nevyužije toto obdobie na to, aby uvoľnila podnikateľom ruky.

Stavebná prémia len pre niektorých

K štátnej prémii sa dostane oveľa menej ľudí a ešte sa zníži. Od budúceho roka bude nárok na ňu obmedzený príjmom do 1,3-násobku priemernej mzdy (teraz 1 240,20 €) a nečerpaním medzi úveru. Pokiaľ ide o výšku prémie, kým dnes tvorí 5 % z ročného vkladu, po novom to bude 2,5 %. Ministerstvo financií odhaduje, že v roku 2020, keď sa naplno prejavia dôsledky legislatívnych zmien, ušetrí 14,7 milióna eur.

Bohatým môžu vzrásť odvody

Najlepšie zarábajúcim ľuďom hrozí, že do Sociálnej poisťovne budú platiť podstatne viac peňazí. Šéf poisťovne a poslanec Ľubomír Vážny (Smer) navrhol, aby príjem, z ktorého sa poistné vymeriava, nebol obmedzený 7-násobkom, ale až 11-násobkom priemernej mzdy. Zvýšenie maximálneho základu by platilo iba v rokoch 2019 a 2020 a štátu by prinieslo 50 miliónov eur ročne. Parlament o návrhu zatiaľ nerozhodol.

Prognózy ministerstva

priemerný plat: 1 206 €

nezamestnanosť: 5,7 %

počet nových pracovných miest 47 000

hlavný zdroj rastu ekonomiky: výroba automobilov (doteraz spotreba domácností)

Negatívne riziká