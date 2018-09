Sagan opäť previedol svoje umenie: Pozrite si, aké odvážne kúsky stváral na trati

Peter Sagan nezaháľa ani po Vuelte.

Peter sa najbližšie predstaví na majstrovstvách sveta. Ak by však chcel získať titul svetového šampióna, musel by sa na MS v Innsbrucku poriadne snažiť. Horský profil Saganovi vôbec nevyhovuje a s jeho 80 kilami bude len s problémami držať krok s favoritmi. Prekvapiť však môže. Vie to aj šéf Bory Ralph Denk. "Pri ňom je možné všetko, no na tej horskej trati bude mať so svojou váhou nevýhodu voči konkurentom," povedal pre DPA.

No Peter sa aj napriek nie príliš pozitívnym vyhliadkam neprestáva na bicykli zabávať. Najnovšie vymenil cestný bicykel za ten horský. Pozrite si, aké kúsky stváral Sagan na horskom teréne aj vďaka kamere, ktorú mal upevnenú na prilbe.