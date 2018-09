Kysučanka na Fabii zvládla aj bratislavské parkovanie

Už sa vám stalo niekedy, že ste prišli k svojmu zaparkovanému autu a nevedeli ste sa dostať dnu, lebo ostatní vodiči zaparkovali tak natesno, že sa nedali otvoriť ani dvere? Pozrite sa, ako si poradila nová hviezda stand-upu, Simona.

Stant-up comedy show Silné reči je združenie komikov, ktorí naložia každému, koľko sa do neho vmestí. A medzi týmito komikmi začína jasne žiariť hviezda Simony. Táto žienka je známa svojím podrezaným jazykom a len tak ju niečo nezaskočí.

Nový Čas ju však prichytil v situácii, z ktorej by zostal zúfalý asi každý z nás.

Parkovanie na „tesnotku“

Dvadsaťštyriročná mamička z Kysúc sa totiž dostala do tvrdého stretu s realitou drsného parkovania bratislavských vodičov. Simona sa po Bratislave vyváža v úplne novej Fabii, ktorú česká automobilka ŠKODA iba nedávno uviedla na trh. Simonu „ohľaduplní“ vodiči prekvapili tým, že svoje autá k nej zaparkovali úplne natesno a znemožnili jej tak nastúpiť. Nebola by to však pravá žena z Kysúc, keby si aj s týmto problémom neporadila.

Dáma-nedáma, ja do auta nastúpim!

Keďže ju čas súril, nemohla si dovoliť čakať na návrat niektorého z vodičov, ktorí ju tak „vtipne“ natesno obstáli. Samozrejme, nechcela ani riskovať oškretie laku na autách, a tak situáciu vyriešila naozaj šikovne: Dáma-nedáma, nič sa nedá robiť, otvorila kufor auta a k volantu sa predrala pekne odzadu. Ešteže vynovená ŠKODA FABIA, na ktorej Simona prišla do centra Bratislavy, sa môže pýšiť najväčším kufrom vo svojej triede.

Elegantná za každých okolností

Nás však zaujalo aj to, ako sa komička s autom štýlovo zladila. Simone to v zlatohnedých dlhých šatách a s vynovenou kombi Fabiou v svetlozelenej metalíze jednoducho perfektne svedčalo. Aj pri nastupovaní do auta cez kufor. A čo by ste na jej mieste urobili vy?