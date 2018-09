Herec Jack Black preberal hviezdu na Chodníku slávy: Verejne potupil jedného z najmocnejších mužov sveta!

Herec Jack Black, ktorého poznáme z filmov Ťažko zamilovaný či Škola ro(c)ku, dostal konečne svoju hviezdu na Chodníku slávy v Hollywoode.

A ceremoniál využil na to, aby zaútočil na muža, ktorému ako prvému v histórii tejto atrakcie dlaždicu s menom a hviezdou odobrali - na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jack ho prirovnal k exkrementu.

Štyridsaťdeväťročný herec v utorok 18. septembra pred davom priateľov, kolegov a fanúšikov vyhlásil: ,,Milujem vás všetkých! Teda okrem Donalda Trumpa, on je akurát kus hovna! Mier s vami, milujem vás!"



Black prevzal 2 645. hviezdu a považuje to za dôkaz, že v Hollywoode skutočne niečo dokázal. ,,Chcel som jednu z týchto vecí veľmi dlho. Asi od detstva som si hovoril ,ach, človeče, ak by si dostal jednu z tých hviezd na chodníku, znamenalo by to, že si to dokázal´. A mám pocit, že som konečne chňapol svoj americký sen," vyhlásil Jack na Chodníku slávy v Hollywoode.