Obyvatelia Podunajských Biskupíc v strachu: Problémovú skládku preveria odborníci

Tušíme, čo nám hrozí? Problémovú skládku v bratislavských Podunajských Biskupiciach preveria renomovaní odborníci zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ).

S podporou rezortu životného prostredia vykonajú v okolí monitorovacie vrty, aby zistili, ako sú ohrozené zdroje pitnej vody na Žitnom ostrove. Výsledok by sme mali poznať do pol roka.

Ministerstvo životného prostredia si objednalo monitoring podzemných vôd v okolí nelegálnej skládky. „Zadal som úlohu Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra, aby zistil, či hrozí nebezpečenstvo, že skládka ohrozuje podzemné vody na Žitnom ostrove,“ potvrdil v stredu minister László Sólymos. Geologický ústav tvrdí, že výsledky prieskumu by mohli byť zrejmé do pol roka. „Najprv musia prebehnúť všetky administratívne úkony, čo môže trvať mesiac, ale aj tri, samotná realizácia vrtov a monitoring ďalšie dva až tri mesiace,“ vysvetlil generálny riaditeľ ŠGÚDŠ Branislav Žec. „V rámci geologického prieskumu bude realizovaných 4-5 vrtov do hĺbky 30 metrov,“ objasnil.

Ministerstvo zaplatí za prieskum 40-tisíc €. Od monitoringu očakáva jasné výsledky. „Sú to špičkoví odborníci, takže po prieskume budeme mať jasný obraz o tom, aké ohrozenie predstavuje táto skládka pre Žitný ostrov,“ dodal minister.

Skládka bola v minulosti spájaná s firmou Vassal Eko, tá sa však od nej dištancuje. „Nelegálna skládka sa, žiaľ, nachádza v susedstve nášho areálu, takže nevieme odhadnúť, do akej miery ovplyvní geologický prieskum našu činnosť. Ak však bude v tejto veci potrebná naša súčinnosť, poskytneme ju,“ uviedla Sandra Schön z Vassal Eko.