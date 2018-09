Vyťažená mama Kanócz sa s tým nebabre: Trojtýždňovú dcérku nadojčila rovno v kaderníctve

Čas rozhodne nestráca. Zuzana Kanócz priviedla 1. septembra na svet tretie dieťa, dcérku Leylu.

Ako Nový Čas informoval, herečka prekvapivo opustila pôrodnicu ešte v ten deň.

Trojnásobná mama sa 18 dní po pôrode rozhodla zušľachtiť svoj vzhľad a navštívila kaderníčku. S farbou nanesenou na vlasoch potom stihla nadojčiť svoju najmenšiu dcérku a ešte to aj zdokumentovať na sociálnu sieť. ,,Mám parťáčku. Dali sme to spolu na pani. Je to poklad! Dopraje mi,“ napísala Zuzana na Instagram v utorok.

Herečku môžu aktuálne vídať v jojkáskom seriáli Som mama, kde hrá nastávajúcu mamičku Agátu. Jej partner Juraj Loj pre zmenu hviezdi na obrazovkách konkurenčnej Markízy, keďže účinkuje v šou Tvoja tvár znie povedome. Dvojica má okrem Leyly dcérku Izabellu (2) a syna Lucasa (4).