Veronika Husárová v spoločnosti ukázala viac, ako chcela: Na nenosenie podprsenky má pádny dôvod!

Misska Veronika Husárová neustrážila svoj dekolt. Na prestížnej akcii odhalila oveľa viac, ako by chcela a určite to nebolo príjemné. Čo však na celú situáciu povedal jej manžel? Môže sa to totiž zdať ako výhovorka, ale Veronika má pádny dôvod, prečo nenosí podprsenku.