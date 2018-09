Rozprávkový debut Škriniara v Lige majstrov: Inter otočil zápas s Tottenhamom, Messi strelil PSV hetrik

Futbalisti Interu Miláno vďaka skvelému záveru zvíťazili v 1. kole B-skupiny Ligy majstrov 2018/2019 nad Tottenhamom Hotspur 2:1.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Slovenský reprezentačný obranca Milan Škriniar odohral za Inter celý zápas na pravom kraji defenzívy a v 21. minúte dostal žltú kartu.

Hráči FC Barcelona zdolali PSV Eindhoven 4:0 najmä zásluhou Lionela Messiho, ktorý v 32. minúte otvoril gólový účet súťaže a v druhom polčase zavŕšil hetrik.

Na milánskom San Sire sa dianie dlho odohrávalo medzi šestnástkami. Ako prvý pohrozil Eriksen, no jeho priamy kop brankár Interu Handanovič vyrazil. V závere prvého polčasu Tottenham zvýšil aktivitu a v 37. minúte sa mohol ujať vedenia, keď Kane po prihrávke Eriksena obišiel aj Handanoviča, no z uhla nedopravil loptu do siete. V 53. minúte sa Spurs dočkali gólovej odmeny po technickej strele Eriksena. Interu sa však v závere podaril dokonalý obrat. Po voleji kapitána Maura Icardiho vyrovnal na 1:1 a v tretej minúte nadstaveného času zásluhou Matiasa Vecina strhol víťazstvo na svoju stranu.

Eindhoven v úvode zápasu na Camp Nou zaskočil Barcelonu a mal dve dobré príležitosti, Pereira však minul bránku a strelu de Jonga zblokovala obrana Kataláncov. Po polhodine hry domáci vystupňovali tlak. Suarez ešte trafil iba bočnú sieť no v 32. minúte Messi vymietol horný roh bránky a postaral sa o prvý gól v tohtosezónnej edícii skupinovej fázy LM. V záverečnej štvrťhodine pridal ďalšie dva góly a spečatil hetrik. Barcelona dohrávala od 79. minúty bez vylúčeného Samuela Umtitiho.

1. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov 2018/2019:

B-skupina:

FC Barcelona - PSV Eindhoven 4:0 (1:0)

Góly: 32., 77. a 87. Messi, 75. Dembele. ČK: 79. Umtiti (Barcelona) po 2. ŽK. Rozhodca: Tasos Sidiropoulos (Gréc.)



Inter Miláno - Tottenham Hotspur 2:1 (0:0)

Góly: 86. Icardi, 90.+3 Vecino - 53. Eriksen. Rozhodca: Clement Turpin (Fr.)

/ŠKRINIAR odohral za Inter celý zápas a v 21. minúte dostal ŽK/

tabuľka:

1. FC Barcelona 1 1 0 0 4:0 3

2. Inter Miláno 1 1 0 0 2:1 3

3. Tottenham Hotspur 1 0 0 1 1:2 0

4. PSV Eindhoven 1 0 0 1 0:4 0